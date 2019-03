Visszaküzdötte magát a font a szakadás után 2019.03.12 15:58 A kormány jogi főtanácsosának délben megjelent állásfoglalása azonnali jelentős fontesést váltott ki 1,3150 körülről 1,3010-ig a dollárral szemben, de az elmúlt 3 órában a font fokozatosan visszaküzdötte magát 1,3150 közelébe. Ebben szerepe lehetett annak, hogy Geoffrey Cox főtanácsos azt mondta: valószínűtlen, hogy megállapodás nélkül zuhanjon ki az Egyesült Királyság az EU-ból, illetve annak is, hogy ma végülis csak az történik, amit tegnap is vártunk: ma leszavazzák a May-féle megállapodást, aztán holnap a megállapodás nélküli kizuhanást, majd csütörtökön várhatóan támogatja a parlament többsége a Brexit elhalasztását. Nagy kérdés azonban továbbra is, hogy milyen egyéb képviselői módosító indítványokról lehet majd holnap-holnapután szavazni, illetve ezek mennyiben korlátozzák be a kormány mozgásterét, valamint a Brexit elhalasztása milyen időhorizontot jelent majd (pár hónap, vagy akár sok hónap).

Csak egyetlen szavazás lesz ma este 8-kor 2019.03.12 15:53 John Bercow, a brit parlament alsóházi elnöke minden képviselői módosító indítványt elutasított mára, ami a kormány által beterjesztett Brexit-megállapodáshoz kapcsolódna (Brexit elhalasztása, második népszavazás kiírása, stb.), azaz nem vett fel a szavazásra váró indítványok közé. Ez tehát azt jelenti, hogy ma csupán a kormány által beterjesztett, tegnap éjjel kiegészített Brexit-megállapodási csomagról lehet szavazni. Az esemény magyar idő szerint este 8-kor kezdődik és mivel a tapasztalatok szerint egy ilyen indítvány szavazásához, a szavazatok összeszámlálásához negyed óra elegendő szokott lenni, így negyed 9 körül már ismerni fogjuk az eredményt.

Bukhat az utolsó pillanatos Brexit-terv 2019.03.12 15:34 Az Északír Unionista Párt (DUP) szóvivője közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy a párt nem fogja megszavazni a Theresa May kormányfő által tegnap éjjel összehozott kiegészített Brexit-megállapodást, mert egyelőre álláspontjuk szerint nem sikerült kellő mértékű előrelépést elérni a vitatott északír-ír tartalékmegoldás kérdésében. A DUP véleménye azért fontos, mert az ő támogatásukkal tud többségben kormányozni a Konzervatív Párt. Mivel tehát a DUP és a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora (Jacob-Rees Moggék is ellene szavaznak May megállapodásának), így nagy eséllyel tényleg el fog az bukni a ma esti szavazáson még akkor is, ha páran az ellenzéki pártokból átszavaznak és támogatják a May-dealt. May ma a brit parlament alsóházában arra figyelmeztetett: vagy a mostanra kiegészített megállapodást támogatja a ház, vagy a no-deal Brexitet (holnap lehet róla szavazni), vagy a Brexit elmaradását, nincs más lehetőség. Arra is figyelmeztetett: nincs garancia arra, hogy az EU beleegyezik a Brexit halasztásába, ha a brit alsóház úgy dönt, hogy azt tényleg kérni fogja (az 50-es cikk szerinti 2 éves kilépési időintervallum kinyújtását).

Teneo: nem lesz meg a támogató többség a mai szavazáskor 2019.03.12 14:19 Mivel a kormány jogi főtanácsosa szerint csak csökkent, de nem esett nullára annak az esélye, hogy a tartalékmegoldás aktiválása esetén beleragadhat a vámunióba az Egyesült Királyság, ezért a Teneo politikai elemzőcég kommentárja szerint nem valószínű, hogy ma este meg lesz a többség a Theresa May által összehozott megállapodás támogatására. Mivel a Brexit-megállapodás része maradt az északír-ír tartalékmegoldás, ezért az Északír Unionisták is inkább vonakodhatnak a mai szavazáskor, ez pedig szintén nem segíti, hogy meg legyen a többség a parlamentben May megállapodásának támogatására. A Teneo szerint ha 100-nál kisebb lesz a különbség az elutasító és a támogató szavazatok között (a januári szavazáskor 230 volt), akkor az életben tarthatja a reményt, hogy a mostanit is módosító valamiféle Brexit-megállapodás talán egyszer többséget kaphat a parlamentben. Ha viszont újra nagy vereség lesz, akkor az ellenzéki Munkáspárt akár újra megpróbálkozhat May menesztésével egy bizalmatlansági indítvány beterjesztésével. Összességében a Teneo szerint az az alapeseti forgatókönyv, hogy ma elbukik a Brexit-megállapodás, holnap pedig a no-deal Brexit forgatókönyv, majd csütörtökön a Brexit elhalasztását megszavazza a többség. Eztán a március 21-22-i EU-csúcson várhatóaan ezt jóváhagyják, de nagy kérdés, hogy milyen időtávú lesz a halasztás (az EP-választások előtti, az EP július 2-i felállása előttig, vagy akár év végéig). Egyébként ha a mai szavazáson átmenne a Brexit-megállapodás, akkor is el kellene halasztani rövid időre a Brexitet, mert néhány fontos törvényt még nem volt ideje megtárgyalni a parlamentnek a brit kilépés utáni időkre vonatkozóan.

Jogi főtanácsos: csökkent a vámunióban ragadás veszélye 2019.03.12 14:00 Geoffry Cox, a kormány jogi főtanácsosa most a parlamentben mondja el állásfoglalását és válaszol a felvetésekre és összességében azt hangsúlyozta: !--> a tegnap kiharcolt jogilag kikényszeríthető dokumentumok mellett csökkent annak esélye, hogy az Egyesült Királyság akarata ellenére, az EU-s lépések miatt beleragad a vámunióba

a jogi jellegű információk csak adalékok egy politikai jellegű döntéshez és most a képviselőknek politikai jellegű döntés kell hoznia a Brexit-megállapodásról. !-->A fentiekkel lényegében visszadobta a labdát a képviselőknek, akiknek a jogi állásfoglalás mellett kell most meghozniuk egy valóban politikai jellegű döntést.

Továbbra is szenved a font 2019.03.12 13:51 A délben bekövetkezett gyors fontesés óta csak kicsit tudott visszaerősödni az angol fizetőeszköz: a dollárral szemben 1,3010-ről 1,3080-ig, az euróval szemben 0,8620-ig.

Kimondta a keményvonalas Brexit-vezér: semmi se változott 2019.03.12 13:50 Jacob Rees-Mogg, a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti táborának vezetője úgy nyilatkozott a mai parlamenti vita során: a May által a tartalékmegoldásról tegnap összehozott kiegészítő anyagok semmin sem változtatnak, mert továbbra sincs egyoldalú joga az Egyesült Királyságnak kilépni a tartalékmegoldásból, csak egy EU-s jog alatt futó egyeztetési mechanizmuson és bírósági eljáráson keresztül. Ezért összességében továbbra is elégedetlenségének adott hangot, miszerint nem ezt várták Maytől, nem erre, hanem ennél több elérésére adtak neki felhatalmazást. Ez afelé mutat, hogy a kormánypárt keményvonalas Brexit-párti táborának jelentős része (ez több tucat képviselőt jelent) a kiegészített Brexit-megállapodást is elutasítja és így esélyes, hogy nem lesz meg a ma esti szavazáskor a többség a parlamentben (mert May saját belső ellenzékének jelentős részét sem tudta maga mögé állítani és az ellenzék soraiban is sokan aggódnak, hogy az Egyesült Királyságnak hátrányos jogi konstrukció van a szövegben a vámuniós kötöttséget illetően). Az Északír Unionisták vezetői egyelőre nem szólaltak még meg a kérdésben, pedig az ő szavuk is kulcsfontosságú, hogy meg lesz-e a többség ma este a May-megállapodás mellett, vagy sem.

A brit kormány áldását adta May megállapodására 2019.03.12 13:25 Ezekben a percekben ért véget a brit kormányülés, amelyen a szenior miniszterektől megkapta a támogatást Theresa May az általa tegnap éjjel Strasbourgban kiharcolt Brexit-kiegészítésekhez - közölte May szóvivője a Reuters-szel. Lényeges, hogy a napközbeni pletykák ellenére (és Cox elutasító/hűvös jogi állásfoglalása ellenére) May nem akarja elhalasztani a mai szavazást, ami így a korábbi jelzések szerint este 8-kor kezdődik.

Ma is elbukhat a Brexit-megállapodás 2019.03.12 13:14 A Reuters azt írja, hogy a brit kormány jogi főtanácsosának mai véleménye után több brit fogadóiroda több mint megduplázta az odds mértékét arra a kimenetre, hogy ma este átmegy May megállapodása a parlamenten. Magyarul csökkent az esélye annak, hogy meglesz May megállapodása mögött a többség. A Reuters azt írja, hogy a Sporting Index úgy kalkulál: 244-254 alsóházi képviselő támogathatja May megállapodását. A Bookie 275 támogató szavazattal kalkulált Cox jogi véleménye előtt. Mindkettő kevesebb mind a többséghez szükséges kb. 318 szavazat. Januárban 634 képviselő szavazott (432-202 arányban utasították el, akkor tehát 202 támogató szavazat volt, most ezek száma néhány tucattal lehet több, de jelen állás szerint nincs meg a többség esélye a 634 képviselő között).

Itt a várva várt vélemény a Brexitről - Zuhan a font 2019.03.12 12:06 Geoffrey Cox jogi főtanácsos eddig is olyan elvárásokat támasztott a Theresa May brit kormányfő által összehozott Brexit-megállapodás északír-ír tartalékmegoldásához, amelyeket az EU nem tudott/akart teljesíteni: határozott időkorlátot akart a tartalékmegoldáshoz, illetve egyeztető mechanizmus nélküli egyoldalú kilépési lehetőséget kért az Egyesült Királyságnak. Ettől a gyakorlatban eltérő, de szellemiségében/irányultságában hasonló megoldásokat tudott tegnap éjszakára kiharcolni May Strasbourgban, így érthető Cox hűvös hozzáállása, illetve óvatos jogi állásfoglalása. A May által összehozott két kiegészítő anyag közül az egyik ugyanis azt rögzíti, hogy jogilag kikényszeríthető feltételek mentén 2020 végéig közösen törekednek a felek a tartalékmegoldás befejezésére, ha egyáltalán aktiválni kell. A másik ("közös eszköz") szerint ha az EU "elszabotáló" magatartást tanúsítana, amellyel a brit félelmek szerint bele akarná ragasztani a vámunióba a briteket, akkor egy jogi fórumon meg lehetne támadni az EU-t és a briteknek az északír-ír határ szabad átjárhatóságáért vállalt feltételek egy részét nem kellene teljesíteniük (arányosan a vélt EU-s szerződésszegéssel és addig, amíg a vélt szerződésszegés fennáll). A tegnap éjjel összehozott anyagokról és az azok kapcsán felmerülő kérdésekről saját értelmező anyagunk: 2019.03.12 10:32 Tényleg itt az utolsó pillanatos megoldás Brexit-ügyben? Cox jogi állásfoglalása elismeri, hogy a "közös eszköz" jogilag tényleg kikényszeríthető erővel bír, de azt is rögzíti, hogy továbbra is megmaradt az a jogi kockázat, hogy az Egyesült Királyságnak nincs a nemzetközi jogban törvényes eszköze egyoldalúan kilépni a tartalékmegoldásból, ha alapvető nézeteltérések támadnának a felek között. Utóbbi érthető is, hiszen az EU ebbe (a sima egyoldalú kilépési lehetőségbe) nem is akart belemenni, és ezért találták ki a fent részletezett közös egyeztetési mechanizmust, amelyen keresztül csak olyan szinten (arányosan) tudna szabadulni vámuniós kötelezettségeitől a brit fél, amilyen szinten az indokolt az EU esetleges nemkívánatos magatartása mellett. Mindenesetre a jogi állásfoglalásnak ez a része kulcsfontosságú és egyúttal negatív kicsengésű a Konzervatív Párt és a Munkáspárt keményvonalas Brexit-párti táborának (fenntartja eddigi aggodalmaikat), illetve az Északír Unionistáknak, akik a jogi állásfoglalás ezen részére mutogatva könnyen úgy dönthetnek, hogy ma is leszavazzák a May által eléjük tárt kiegészített Brexit-megállapodást. Ha ez így lesz, akkor szerdán a no-deal Brexitről lehetne szavazni (annak az esélye is nőtt most), illetve ha azt elutasítja a többség, akkor csütörtökön a Brexit kinyújtásáról lehetne dönteni. A font annak árazása miatt kezdett meredek esésbe az állásfoglalás közzétételét követő percekben, hogy nőtt az esélye: ma este ismét leszavazzák a May-féle kiegészített Brexit-megállapodást. Mivel az EU ígérete szerint nem ad harmadik esélyt (a tegnapi volt a második), ezért akár az is lehet, hogy megállapodás nélkül zuhan majd ki az Egyesült Királyság az EU-ból (vagy a holnapi szavazás nyomán, vagy a kinyújtott Brexit után, amikor végülis megint csak el kellene fogadnia a brit parlament többségének a megállapodást). A font a dollárral szemben 1,3150 körülről gyorsan 1,3010-ig szakadt, majd korrigált kicsit, míg az euróval szemben 0,855-ről 0,8650-ig esett. Címlapkép forrása: AFP Fotó a brit parlamenti videóközvetítésből