Cáfolják, hogy megfigyelne az állam a nyaralásod alatt

A lap szerdai számában megjelent cikkben felidézték, a turizmustörvény módosításával az idén induló NTAK , vagyis az országban megforduló turisták adatait közvetlenül gyűjtő új, digitális adatszolgáltatási rendszer miatt a Demokratikus Koalíció az Európai Bizottságnál tett feljelentést, mert szerintük a kormány a turizmust felhasználva akarja megfigyelni a magyarokat, illetve visszaélni a személyes adataikkal, ami a Társaság a Szabadságjogokért szerint is elfogadhatatlan.Guller Zoltán a Magyar Időknek kijelentette, az MTÜ nem tud, nem akar, és soha nem is fog személyes adatokat gyűjteni, hiszen annak turizmusfejlesztési szemszögből nincs relevanciája.A turisták szempontjából semmi nem változik, hiszen a szálláshelyeken eddig is be kellett jelentkezniük a szobák elfoglalásakor. Az új rendszer arra lesz jó, hogy anonim módon, tehát személyes adatot nem tartalmazó módon lássák a legfontosabb turisztikai mérőszámokat - fűzte hozzá a vezérigazgató.Kitért arra is, hogy a legtöbb kereskedelmi szálláshelyen már fut valamilyen szálláshelykezelő szoftver, hiszen a világ legtöbb országában, így az Európai Unióban és Magyarországon is bejelentési kötelezettségük van a szolgáltatóknak, azonban a jelenlegi, sokszor nehezen ellenőrizhető, papíralapú adatszolgáltatási gyakorlat miatt a forgalmi mutatók nem teljes körűek, nem pontosak és végképp nem naprakészek. A Központi Statisztikai Hivatal egyébként is csak 50-80 nappal később közli a statisztikákat - tette hozzá.Guller Zoltán szerint a szállásszolgáltatási szektor digitalizációja elengedhetetlen a turizmus versenyképességének fejlesztése szempontjából. Az idén elinduló adatszolgáltató központ lényege, hogy valós időben mutatja majd az országban található összes szálláshely forgalmi adatait, amelyek alapján az MTÜ előrejelzéseket készíthet a várható vendégforgalomról és a marketingkampányok hatékonyságát is pontosabban tudják mérni - ismertette a vezérigazgató.Guller Zoltán kiemelte, hogy a digitális adatrögzítés hozzájárul a szürkegazdaság visszaszorításához, hiszen a papíralapú adatszolgáltatási gyakorlat jelentős visszaélésekre és adóelkerülésre ad lehetőséget.A digitális rendszer bevezetése mellett a kormány hajlandó megfontolni az áfa csökkentését a szálláshely-szolgáltatásban is, ahogy a vendéglátásban már megtörtént ez a lépés - tette hozzá.Az új gyakorlat kialakításánál nemzetközi példák szolgáltak alapul, és az új rendszer megfelel az uniós rendelkezéseknek, valamint az adatvédelmi szempontoknak is. Még zajlanak a fejlesztések, ezt követi a tesztüzemmód. Az NTAK-ba először a szállodáknak kell regisztrálniuk június 1. és 30. között, majd a panzióknak szeptember 1. és 30. között, végül az egyéb szálláshelyek, kempingek, közösségi szálláshelyek regisztrációja következik december 1. és 31. között.