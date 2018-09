A legszebb romániai autópálya-szakaszra hajthatnak fel az autósok péntektől

A Székelyhon megjegyzi, a pályaszakasz a kilenc éve megnyitott Aranyosgyéres-Gyalu autópályát hosszabbítja meg észak felé, és a Kolozsvár-Nagyvárad országutat is összeköti a Kolozsvár-Szatmárnémeti országúttal.

Forrás: Székelyföld, Fotó: Beliczay László

a legszebb romániai autópálya-szakaszra hajthatnak fel péntektől az autósok.

Reményét fejezte ki, hogy 2019 tavaszán mindkét szakaszon kiválaszthatják a kivitelezőt. Az igazgató 2021-2022-re valószínűsítette, hogy autópályán lehet közlekedni Marosvásárhelytől a borsi határátkelőhelyig.

Az új pályaszakasz azt követően vált használhatóvá, hogy a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) pénteken átvette azt a Szamos fölötti hidat, amely a kilenc éve használt 52 kilométeres pályaszakaszt kötötte össze egy tavaly novemberben átadott, de mindeddig használhatatlan szakasszal.Narcis Neaga, a CNAIR vezérigazgatója úgy vélte,Narcis Neaga a rögtönzött sajtótájékoztatóján azt is elmondta, a jövő hét elején hirdetik ki az észak-erdélyi autópálya magyar-román határhoz legközelebb eső Bors-Berettyószéplak szakaszának a befejezésére kiírt pályázat nyertesét.Itt is a Bechtel által mintegy 50 százalékban elvégzett munkákat kell befejezni. A CNAIR vezetője hozzátette, a most átadott pályát északnyugatra meghosszabbító Magyarnádas-Nádasszentmihály szakasz megtervezésére és kivitelezésére októberben, a Nádaszszentmihály-Berettyószéplak szakasz megtervezésére és kivitelezésére pedig novemberben hirdetik meg a pályázatot a romániai közbeszerzések internetes rendszerében.