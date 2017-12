Úgy bukhatnak le az autósok a magyar autópályákon, hogy észre sem veszik

Növekvő forgalom

egyrészt a körülbelül 5 százalékos forgalomnövekedésre,

másrészt az elkészült, hálózatba kapcsolt, és így díjkötelessé váló új gyorsforgalmi utakra.

Így tehát az M1-es, M15-ös, illetve az M5-ös sztrádákon a legnagyobb a forgalom, de még ezeknél is erősebb az M0-son. És bár a bliccelési ráta itt sem magasabb érdemben az átlagnál, itt detektáljuk a legtöbb jogosulatlan úthasználatot. Az M0-son ma már annyi az autó, hogy lassan a kibővített kapacitását is meghaladja a forgalom.

Harc a bliccelők ellen

Fejlesztéseinkkel ezeket a kiskapukat is igyekszünk bezárni, a mobil adatgyűjtő autóink rövidesen menet közben is képessé válnak a kontrollra

Az e-matrica értékesítéséből bruttó 76 milliárd forint bevételt tervezett a NÚSZ, ebből eddig 65,1 milliárd forint folyt be. A növekedés két okra vezethető vissza:A teherautók úthasználati jogosultságából származó bevételek is szépen növekednek (HU-GO), 212 milliárd forintot várnak. A vezérigazgató azt is megjegyezte: "a HU-GO indulásának évétől, azaz öt év alatt ezermilliárd forint került a költségvetés kasszájába". Azt is hozzátette, hogy a hazai útdíjszedési rendszer más európai rendszerekhez képest jóval olcsóbban üzemeltethető. "A HU-GO díjbevétele hetente körülbelül 4-4,5 milliárd forint, így az éves működési költségeinket nagyjából másfél hónap alatt megtermeljük" - mondta.A forgalom bővülésével kapcsolatban elárulta: gyakorlatilag minden szakaszon tapasztalható forgalomnö vekedés, az ország tranzitszere pének köszönhetően ez a gyors for galmi szakaszokon jelenik meg leginkább, és a növekedés is itt a legjellemzőbb.Arról is beszélt Börzsei Tibor, hogy e-matricás rendszerben a magyarok körében alig 0,2 százalék a jogosulatlan úthasználó, a külföldiek körében pedig másfél százalékra tehető azok aránya, akik fizetés nélkül használják a díjas utakat.Tavaly hatmilliárd forint pótdíjat szabott ki a társaság.Azt elismerte, hogy előfordulhat, valaki egy díjköteles szakaszon éppen nem fut bele ellenőrzésbe.- árulta el.A teherautók esetében 6849 kilométeren ellenőrzik a járműveket, az e-matricás rendszerben 1434 kilométernyi útszakasz fizetős. A díjköteles úthálózaton 110 fix portálunk van, és rövidesen további 14-et állítunk üzembe, miközben 624-ről hamarosan csaknem hétszázra bővül a kijelölt mobil ellenőrzési pontok száma - részletezte."Ez azt jelenti, hogy nyolc és fél kilométerenként vagyunk jelen, és végzünk díjellenőrzést a nap 24 órájában, pontosan megtervezett ellenőrzési ütemterv szerint" - magyarázta.