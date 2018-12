CEU-ügy: Orbán Viktor nem fogadta az amerikai nagykövetet

Azt azonban elárulta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump találkozója nincs napirenden.

Nagyon szomorú vagyok. Nagyon hosszú ideig dolgoztam, hogy létrejöjjön a megállapodás a magyar kormány és a CEU között - mondta David Cornstein amerikai nagykövet az RTL Klubnak. Kiemelte: ebből a szempontból ez egy kudarc, de bizalomra ad okot, hogy valami itt marad az egyetemből.Cornstein azt mondta, hogy Orbán Viktor nem fogadta őt személyesen, aki arról is beszélt, hogy nagyon szomorú az ügy miatt.A nagykövet az utolsó pillanatig tárgyalt a kormányzat képviselőivel.Nem fogom azt mondani, hogy most vége a két ország kapcsolatának - mondta a nagykövet, kitérő választ adva arra, hogy sérül-e az oktatás szabadsága.David Cornstein a Klubrádiónak azt mondta, az amerikai nagykövetég egy magánegyetem és a magyar kormány közti konfliktus megoldásában akart segíteni, a diplomáciai képviseltnek azonban nem az volt a dolga, hogy bármelyik fél mellett állást foglaljon."Nagykövetként csak lendíteni akart az ügyön, megteremteni a párbeszédet, hogy az álláspontok közelebb kerüljenek, és a CEU-nak ne kelljen Bécsbe költöznie. Sajnos egyik sem sikerült - mondta.David B. Cornstein elmondta, az amerikai követség a vitás ügyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel állt kapcsolatban, és világos, hogy ő Orbán Viktor kormányfőnek, Michael Ignatieff, a CEU rektora pedig Soros Györgynek számolt be az intézmény körüli konfliktus fejleményeiről, ami érthető, hiszen az üzletember 500 millió dollárral járult hozzá az egyetem alapításához.