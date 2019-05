Csak egy brutális válság fékezhetné meg idén Magyarországot

Szinte mindenkit meglepett a kirobbanó adat

Szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva 5,2%-kal bővült a magyar gazdaság az idei első negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához képest, ez meghaladta az előzetes várakozásokat, az elemzők 5 százalék körüli növekedésre számítottak.

a lakossági fogyasztást a gyors béremelkedés és a foglalkoztatás bővülése támogatja,

a beruházásokat az uniós forráskiosztás csúcsra járatása mellett a magánkereslet is támogatja,

a kapacitásbővítéseken átesett, exportra termelő cégek pedig a külső piacokon tudnak részesedést növelni.

Mennyit számít egy jó negyedév?

A részleteket egyelőre nem ismerjük, de a menet közben megjelent adatokból az látszik, hogy. A havi adatok szerint a tavaly kissé gyengélkedő ipar óriási lendülettel kezdte meg az évet, pedig az Audi-sztrájk, az autóipart ért szabályozói sokk, illetve az egyre lejjebb konyuló nyugat-európai bizalmi indexe alapján inkább lassulástól tartottak a szakértők. A termelés volumene ugyanakkor hónapról hónapra új csúcsra tört. Szédítő tempóban kezdte az évet az építőipar is, amely az első negyedévben csaknem 50%-kal magasabb termelési volument produkált, mint tavaly ilyenkor. Ezt erősítette meg a KSH rövid kommentárja is, mely szerint a növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben. A részletes számokat május 31-én teheti közzé a hivatal, akkor fogunk még tisztább képet kapni.Kicsit messzebbről nézve az elmúlt negyedévekben három fő hajtóereje volt a magyar gazdaságnak:Persze egyelőre csak az év első három hónapjának adatait ismerjük, így nehéz komoly következtetéseket levonni az egész évet illetően. Ugyanakkor a havi adatokban továbbra sem látszik intenzív lassulás, a beszerzési menedzserindex esetében például már az áprilisi adat is ismert, ami 54,9 pontos értékével egyrészt gyorsulást jelez márciushoz képest, másrészt továbbra is a feldolgozóipar bővülését jelző 50 pontos érték felett van.

Ha hiszünk a bmi előrejelző képességében, akkor májusban és júniusban jelentős romlást kellene látni ahhoz, hogy a második negyedévben ne folytatódjon hasonló ütemben az ipari növekedés.

Amellett, hogy csak az első negyedév adata ismert, a tapasztalatok szerint. Az egyes negyedévek súlyai között nincs jelentős különbség, de a 2018-as adatok azt mutatják, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan nő az egyes negyedévek súlya.

Vagyis a tavalyi első negyedév 22,6 százalékos súlyával számolva egyelőre annyit tudunk, hogy az 5,3%-os bővülés 1,2 százalékpontot adhat hozzá az egész éves növekedéshez.

Megpróbáltuk megbecsülni az év hátralevő részét

Az abszolút pesszimista előrejelzés szerint már a második negyedévben érezhető lassulás jön 4,3 százalékra annak ellenére, hogy ahogy említettük, ennek egyelőre nem látszanak a jelei. Azt követően a harmadik negyedévre még erőteljesebben behúzza a féket a gazdaság, már csak 3 százalékkal növekszik, az év utolsó három hónapjára pedig 2,2 százalékra lassul, vagyis már az idén eléri potenciális növekedési ütemét (bezárul a kibocsátási rés). Még ha ez valósul meg, akkor is 3,6 százalékos növekedés adódna az év egészére , ami most nem számítana kirívóan alacsonynak az előrejelzések között, az MNB például legutóbbi inflációs jelentésében 3,8%-ot becsült.

előrejelzés szerint már a második negyedévben érezhető lassulás jön 4,3 százalékra annak ellenére, hogy ahogy említettük, ennek egyelőre nem látszanak a jelei. Azt követően a harmadik negyedévre még erőteljesebben behúzza a féket a gazdaság, már csak 3 százalékkal növekszik, az év utolsó három hónapjára pedig 2,2 százalékra lassul, vagyis már az idén eléri potenciális növekedési ütemét (bezárul a kibocsátási rés). Még ha ez valósul meg, akkor is , ami most nem számítana kirívóan alacsonynak az előrejelzések között, az MNB például legutóbbi inflációs jelentésében 3,8%-ot becsült. A mérsékelten pesszimista forgatókönyv azt jelentené, hogy a második negyedévben jönne egy jelentősebb lassulás 4,5 százalékra, utána viszont nem folytatódna hasonló ütemben, a harmadik negyedévben még mindig 4, a negyedikben pedig 3,8 százalék lenne a növekedés. Ha ez a pálya valósulna meg, akkor még mindig 4,4 százalékos éves növekedés jönne ki a végén.

forgatókönyv azt jelentené, hogy a második negyedévben jönne egy jelentősebb lassulás 4,5 százalékra, utána viszont nem folytatódna hasonló ütemben, a harmadik negyedévben még mindig 4, a negyedikben pedig 3,8 százalék lenne a növekedés. Ha ez a pálya valósulna meg, akkor még mindig jönne ki a végén. Az alap forgatókönyv szerint is jön valamekkora lassulás, de szerényebb ütemű, a második negyedévben már 5 százalék alatt lehet a növekedés, majd egy 4,4 százalékos és egy 4,1 százalékos bővülés jönne az év második felében, vagyis még mindig jóval a potenciális szint felett nőhetne a magyar gazdaság. Ebben az esetben a különböző súlyokkal számolva 4,6-4,7 százalék körüli növekedés adódna . Azt érdemes kiemelni, hogy nem gondoljuk, hogy ennek lenne a legnagyobb esélye, azért nevezzük alap forgatókönyvnek, mert az optimista és a pesszimista várakozások között félúton helyezkedik el.

szerint is jön valamekkora lassulás, de szerényebb ütemű, a második negyedévben már 5 százalék alatt lehet a növekedés, majd egy 4,4 százalékos és egy 4,1 százalékos bővülés jönne az év második felében, vagyis még mindig jóval a potenciális szint felett nőhetne a magyar gazdaság. Ebben az esetben a különböző súlyokkal számolva . Azt érdemes kiemelni, hogy nem gondoljuk, hogy ennek lenne a legnagyobb esélye, azért nevezzük alap forgatókönyvnek, mert az optimista és a pesszimista várakozások között félúton helyezkedik el. A mérsékelten optimista verzió szerint még jöhet egy 5 százalékos növekedés a második negyedévben, majd 4,6, illetve 4,3 százalék lenne a bővülés az utolsó két negyedévben. Ezekkel az adatokkal számolva 4,8 százalékos éves növekedés adódna.

verzió szerint még jöhet egy 5 százalékos növekedés a második negyedévben, majd 4,6, illetve 4,3 százalék lenne a bővülés az utolsó két negyedévben. Ezekkel az adatokkal számolva adódna. Ha hurráoptimisták vagyunk és azt feltételezzük, hogy még nem érte el a csúcsot a növekedési ütem, akkor a második negyedévre még feltételezünk egy 5,5 százalékos adatot, majd onnan kezd lassan csökkenni az ütem, még a negyedik negyedévben is megközelítheti az öt százalékot. Ebben az esetben az egész éves növekedés 5,2 lehetne.

Visszanézve az elmúlt néhány évet az látszik, hogy nem volt kivételes a 2018-as növekedés összetétele, korábban is hasonlóan alakultak az egyes negyedévek súlyai.A kirobbanóan erős első negyedév után legalább a gondolat szintjén érdemes eljátszani azzal, mi minden történhet még a hátralévő három negyedévben. A Portfolio most öt lehetséges forgatókönyvet vázolt fel. (A növekedési pályákat a negyedéves alapú GDP-növekedésre tett feltevéseink alapján számoltuk.)

A fentiek alapján az majdnem biztos, hogy 4 százalék felett, vagy ahhoz nagyon közel lehet az idei növekedésünk a magas bázis ellenére is. Ahhoz, hogy az abszolút pesszimista előrejelzés valósuljon meg, az év hátralevő részében jelentős külső vagy belső sokknak kellene érnie a magyar gazdaságot.

Az elemzőket is meggyőzte az első negyedév

Azonban így is 3,5 százalékról 4,1 százalékra javították az idei növekedési előrejelzésüket. Ahogy láttuk, a mi modellünkben ez még mindig a pesszimista forgatókönyvek megvalósulását jelentené.

Az első negyedéves kirobbanó adat hatására néhány elemző is módosította idei várakozásait. A JP Morgan például friss anyagában az egész régió idei növekedési kilátásait feljebb húzta fél-egy százalékponttal. Magyarországgal kapcsolatban azt emelik ki, hogy az ipari termelés és az export év elején látott növekedési üteme valószínűleg nem lesz fenntartható a csökkenő európai kereslet mellett, és az építőipar száguldása sem tarthat örökké. Az iparban már a második negyedévben várnak egy kis lassulást, az év második felében pedig az építőipar is gyengélkedhet.Az amerikai bank szakemberei szerint összességében ugyanakkor fennmaradhat a fogyasztásvezérelt növekedés a régióban, aminek hátulütője, hogy az inflációs kilátásokat emeli. Ez pedig szigorúbb monetáris politikával kellene, hogy járjon, de a kelet-közép-európai jegybankok egyelőre vonakodnak komolyabb lépéseket tenni.A laza jegybankok sorából is kilóg az MNB, mely a cél feletti infláció és az 5 százalékot meghaladó növekedés ellenére is úgy érzi, hogy támogatónak kell maradnia a monetáris politikájában - teszik hozzá az elemzők.