Csak egy út van számunkra, hogy megverjük az USA-t és Kínát

Erről és hasonló témákról is szó lesz a Portfolio és a MAGE Ipar 4.0 konferenciáján! További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

egyeztetniük kell az érintettek széles körével,

támogatniuk kell a munkaerő-piaci kihívásokat kezelő képzések elindítását

és nemzetközi MI-kutatóközpontok létrehozását.

A mesterséges intelligencia terjedése a fejlődés és a prosperitás "természetes" útja, amelynek kihasználása mindannyiunk érdeke.

A mesterséges intelligencia (MI) egyre szélesebb körű alkalmazása a termelékenység és a gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje. Az új lehetőségek nem csupán a vállalatokat teszik "intelligensebbé", de valamennyi állampolgár számára éreztetik hatásukat - például az egészségügy, az oktatás, a közbiztonság vagy a katasztrófa-megelőzés területén.A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ugyanakkor gyakran kongatják a vészharangokat is: a gépek nem csupán "elveszik a munkánkat", de az ellenőrzés kicsúszhat az emberi kézből. Az ember nélküli, de embereket irányító/felügyelő "sötét iroda" képe azonban csupán fikció. A mesterséges intelligencia fejlődése inkább az evolúció, mint a revolúció mintáját követi. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a sikeres alkalmazás egyik kulcsa éppen a társadalmi elfogadottság lesz.Egyik friss tanulmányunk fő megállapítása, hogyAz USA fölénye egyelőre nyomasztó: a Wuzhen Institute adatai szerint az Egyesült Államokban már 2016-ban közel 3000 vállalkozás működött az MI területén, Kínában 700, Németországban azonban mindössze 160.A felzárkózás és főképp az élre törés az öreg kontinens elemi gazdasági érdeke. Ehhez elég figyelembe venni a PwC egy friss előrejelzését , amely szerint a mesterséges intelligencia 2030-ig mintegy 16 000 milliárd dollárral járul hozzá a globális GDP-hez, a kínai növekedéshez pedig 26 százalékkal. Hasonló számokat mutat a Gartner üveggömbje is : eszerint az MI-ből származó üzleti érték globálisan 1200 milliárd dollár lehet az idén, 70 százalékkal több, mint 2017-ben, 2022-re pedig eléri a 3900 milliárd dollárt.De az. A legalább 10 főt alkalmazó EU-beli (nem pénzügyi) vállalkozásoknak 2016-ban mindössze 21 százaléka használt például valamilyen felhőalapú szolgáltatást az Eurostat szerint . Magyarországon ez az arány tavaly is csupán 16 százalék volt (uniós szintű 2017-es adatot egyelőre nem ismerjük). Big Data elemzést 2016-ban az európai cégek 10 százaléka végzett, Magyarországon 7, Németországban mindössze 6 százalékuk.Az SAP és az Economist Intelligence Unit friss felmérése "mikrogazdasági" szinten is alátámasztja, hogy érdemes a mesterséges intelligenciába fektetni. A kutatók az egyik leggyakoribb MI-terület, a gépitanulás-megoldások alkalmazásáról kérdeztek világszerte 360 vállalatot. Ez a technológia alapjaiban különbözik a hagyományos programoktól: a lényege, hogy aA felmérés szerint a gyors alkalmazkodók mind pozitív fejleményt említettek: 48 százalékuk a növekedő nyereségességről, 41 százalékuk elégedettebb ügyfelekről, 36 százalékuk gyorsabb üzleti folyamatokról, 34 százalékuk csökkenő költségekről számolt be.Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia által nyújtott előnyöket minél nagyobb mértékben lehessen kihasználni, gazdaságpolitikai és vállalati szinten is bátor lépésekre van szükség. A döntéshozóknak többek köztA vállalatok szempontjából a legfontosabb, hogy megtegyék az első lépéseket. A külső és a belső tudásforrások azonosítása után erre legalkalmasabb egy alacsony kockázatú pilot-projekt elindítása. Ez nem csupán a további projekteknek készíti elő a terepet, de biztosra vehető, hogy a tapasztalatok a többi üzleti folyamatban is hasznosíthatóak lesznek. Ahogy az előbbi tanulmány is rámutat: a gépi tanulás előnyeinek alkalmazása már nem vízió, ez egyre több szervezetnél már a mindennapok realitása.