Csak hazudik a világnak Kim Dzsongun atomfegyvereinek leszereléséről?

Figyelemreméltó lenne, ha feladná Észak-Korea az atomfegyvereit, miután 40 évig fejlesztette őket.

Kim Dzsongil a 2000-es évek elején leült tárgyalni Washingtonnal, Szöullal, Pekinggel és Tokióval, majd többször is hazudott nekik a denuklearizációval kapcsolatban. Kim Dzsongun csak apukájának könyvéből lopja a lapokat

Észak-Korea identitásának központi része az atomfegyverek fejlesztése, olyannyira, hogy amikor Kim Dzsongun átvette az ország vezetését, az ország ideológiájának részévé tette a bjungdzsint, vagyis az atomfegyverek és a gazdaság párhuzamos fejlesztését. Még szobrokat is építettek a ballisztikus rakétateszteknek.Tong Zsao, a Carnegie-Tsinghua Center, egy pekingi elemzőház elemzője úgy véli, hogy nem jelent valódi elköteleződést a kísérletek átmeneti leállítása az ország denuklearizációja felé. Véleményét tükrözte Szungjon Li, a dél-koreai Tufts University professzora is, aki szerint nem fogja Észak-Korea feladni azokat az atomfegyvereket, melyeket már elkészített.Robert Kelly, a Pusan National University professzorsegédje viszont már haladásnak értékeli, hogy a további fejlesztéseket legalább leállítja a dzsucseista ország, de hozzátette:A szakember szerint a "denuklearizáció" kifejezést Észak-Korea és az Egyesült Államok máshogy értelmezi és a KNDK képviselői egyszerűen felállnak majd az asztaltól, ha Amerika feltétel nélküli atomfegyver-kivonást követel.Anthony Rinna, a SinoNK elemzőcég elemzője emlékeztet rá: Észak-Korea tanult az olyan országok esetéből, melyek feladták az atomprogramjaikat, majd sokkal sérülékenyebbek lettek a külső behatásra, mint előtte. Így járt Ukrajna és Líbia is.Tong Zsao hozzátette: Észak-Korea nukleáris stratégiájának első fejezetét teljesítette - vagyis atomfegyvereket fejlesztett a nemzetközi szankciók ellenére. Most jön a második lépés: a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, atomfegyverekkel a háta mögött.Szungjon Li szerint Kim Dzsongun mindössze Kim Dzsongilt másolja:- állítja a szakértő.