Csak jövőre lesz a következő Trump-Putyin találkozó

A lépés meglepte a republikánus politikusokat, és a kormányzat magas rangú tisztségviselőit.

A közleményben Bolton leszögezte: "az elnök úgy gondolja, hogy a következő kétoldalú találkozót akkor kell megtartani, amikor véget ér az Oroszországgal kapcsolatos boszorkányüldözés, tehát megegyeztünk abban, hogy ez január eleje után lesz"., és - mint közölte - felkérte John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadót a meghívás továbbítására.Az amerikai hírszerző szerveket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője, Dan Coats például kijelentette, hogy őt egyáltalán nem tájékoztatták. Paul Ryan republikánus házelnök rögtön sajtótájékoztatón közölte, hogy Vlagyimir Putyin nem szólalhat fel az amerikai törvényhozásban, és Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője szintén azt hangoztatta, hogy az orosz elnöknek nincs meghívása a kongresszusba.Erős bírálatokkal fogadták republikánusok és demokrata párti politikusok a meghívás ötletét azért is, mert közben az amerikai hírszerző szervek és a belbiztonsági minisztérium is folyamatosan arra figyelmeztet, hogy Oroszország aktívan próbálkozik beavatkozni az ősszel sora kerülő, úgynevezett félidős választásokba is.