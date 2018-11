Csak kapkodjuk majd a fejünket a héten

Néhány hosszú hétvége miatt kicsit feltorlódtak az adatok, ennek is köszönhető, hogy a következő napokban több fontos statisztika érkezik. Kezdődik rögtönreggel az MNB szokásos havi adatsorával a hitelintézetek mérlegét, illetve a kamatokat illetően. Jön egy augusztusi felülvizsgált külkereskedelmi adat is, illetve várhatóan a hét első napján közlik majd az októberi feldolgozóipar beszerzési menedzserindexet.

sem lassítunk, reggel a KSH a lakásépítések és a kiadott építési engedélyek harmadik negyedéves adatát közli majd, délelőtt pedig az ÁKK tart rövid aukciót, melyen ismét az lehet a fő kérdés, hogy negatív marad-e a hozam. Közben Németországban a gyáripari megrendelések friss adatát közlik, ami a magyar gazdaság szempontjából sem lényegtelen.Itthona szeptemberi kiskereskedelmi statisztikával folytatjuk, de a nap első felében hasonló adat jelenik meg Európában is. Ennél is fontosabb lehet azonban anap, amikor az Európai Bizottság várhatóan publikálja majd őszi gazdasági előrejelzését, többek között a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist tesznek közzé. Emellett a KSH is két fontos statisztikával jön, az ipar szeptemberi és az infláció októberi alakulása lesz lényeges, utóbbi elsősorban a forint és az MNB számára tartogathat információkat. Magyar idő szerint csütörtök este jön a Fed kamatdöntése is, a várakozások szerint az amerikai jegybank ezúttal nem módosít a kamaton, viszont fontos lesz a Nyíltpiaci Bizottság kommunikációja azt követően, hogy az utóbbi hetekben éles kritikát fogalmazott meg velük szemben Donald Trump elnök, aki szerint túl gyorsan emelik a kamatokat.itthon még jut egy szeptemberi külkereskedelmi adat, délelőtt pedig a Pénzügyminisztérium közli az államháztartás októberi egyenlegét, ami elsősorban az uniós utalások szempontjából lehet érdekes. Közben hajnalban kínai infláció, délelőtt pedig brit GDP-adat jöhet.A héten az a rendkívüli esemény is előfordulhat, hogyis jut egy fontos magyar statisztika, az MNB naptárában ugyanis akkorra van beírva a szeptemberi értékpapírpiaci statisztika megjelenése. A szombati munkanap nem rendkívüli, de ilyenkor általában nem közölnek említésre méltó adatokat a magyar hatóságok.