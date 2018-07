Csalódott csapatok csatája? Nagy meccs lehet a belga-angol

1994.07.16., Los Angeles: Svédország-Bulgária 4-0 (4-0)

1998.07.11., Párizs: Horvátország-Hollandia 2-1 (2-1)

2002.06.29., Tegu: Törökország-Koreai Köztársaság 3-2 (3-1)

2006.07.08., Stuttgart: Németország-Portugália 3-1 (0-0)

2010.07.10., Port Elizabeth: Németország-Uruguay 3-2 (1-1)

2014.07.12., Brazíliaváros: Hollandia-Brazília 3-0 (2-0)

Nézzük csak meg az elmúlt évek bronzmeccseit:Valami hasonlóban reménykedünk most is, hogy még utoljára kitesznek magukért a játékosok a vb-n.A mai mérkőzésen hasonló fejlettségű gazdaságok hasonló piaci értékű válogatottjai találkoznak. Az egy csoportból érkezők első csapatok első összecsapását Belgium nyerte, és most is ők tűnnek valamivel esélyesebbnek. Érdekesség egyébként, hogy a két válogatott együttes győzelmi esélye a vb előtt nagyobb volt, mint a végül döntőbe jutott két országénak. De hát a foci nem valószínűségszámítás.