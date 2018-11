Csapdát állítottak: poggyászfosztogatókat buktatott le a magyar rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata közleményében azt írta: a közelmúltban a sajtóban több helyen megjelent, hogy a Róma-Budapest között közlekedő repülőkön is történt poggyászfosztogatás.A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói csütörtökön Rómában az érintett járatra feladtak egy bőröndöt, amelyben készpénzt helyeztek el, feljegyezve a bankjegyek sorozatszámát. Budapesten a rendőrök azt tapasztalták, hogy a pénzt valaki ellopta, de a repülő lepakolását végző munkásoknál nem találtak bűncselekményből származó értékeket.Közben a járat három utasa feljelentést tett, mert a feladott bőröndjeiket felforgatva, illetve nyitva kapták meg. A rendőrök megállapították, hogy valakik kilenc csomagot is felnyitottak, és felmerült a gyanú, hogy a bűncselekmény nem a járat érkezésekor, hanem korábban történt.Az RRI haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz hatósággal, amelynek tagjai a budapesti járat olasz rakodóit átvizsgálták és megtalálták náluk a magyar rendőrök által a bőröndbe helyezett készpénzt, valamint egyéb értéktárgyakat.Az ORFK kiemelte: az RRI a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren alkalomszerűen tapasztalható poggyászfosztogatások számának alacsonyan tartása érdekében 2018-ban több mint ötezer csomagrakodást kísért figyelemmel. Ezen ellenőrzéseknek vannak látható és vannak operatív elemei.Mivel a reptéri poggyászfosztogatás nemzetközi jelenség, a rendőrség továbbra is azt tanácsolja az utasoknak, hogy műszaki cikkeket, készpénzt, ékszereket ne hagyjanak feladott poggyászukban. Ezeket akár az utolsó pillanatban is vegyék ki onnan, ha kiderül, hogy a csomagjukat nem vihetik fel a fedélzetre, hanem a repülőgép rakterébe kerül.