Csúnyán elronthatja Magyarország, ezek a legveszélyesebb aknák

Hová juthatunk 10 év alatt az EU-átlag 70%-áról a konvergenciafolyamatban?

Milyen éveink lesznek 2020-ig?

Hol lehet elrontani a konvergenciapályát és mi lehet a megoldás?

A Madár István (Portfolio) által moderált beszélgetésben Bod Péter Ákos (Budapesti Corvinus Egyetem), Palócz Éva (Kopint-Tárki), Virág Barnabás (MNB) és Zsiday Viktor befektetési guru vett részt.viccesen megjegyezte: a Brexit után attól függ, vajon Luxemburg is kilép-e, tovább rontva az EU-s átlagot.szerint néhány százalékpontos felzárkózásra sor kerülhet, a lengyel példa jó és a román gazdaság is beindult.szerint 10 éves távon az eredmény tőlünk függ, és valamikor a jövőben lesz egy válság, ekkor pedig az lesz a anagy kérdés, hogy egy ilyen periódusban mennyire sérülékeny az ország. Ebből a szempontból kedvező Magyarország mostani állapota, és a versenyképesség számít még.arra számít, hogy helyben fogunk toporogni, vagy kicsit növünk, 10-15 éves távon a humántőke állapota és az intézményrendszer fogja meghatározni a sorsunkat. A magyar társadalom fejlettsége közelít Európa pereméhez, nem látni, hogy miért zárkóznánk fel a centrumhoz ilyen időtávon.szerint mindig is az aktuális évet tekintették az előrejelzők az utolsó jó évnek 2015 óta, így óvatosabb lenne a válság szó használatával, mert utólag kiderülhet, hogy ez túlzott óvatosságot tükrözött.úgy vélte, a gyors magyar bérnövekedés és az EU-s pénzek beáramlásának lelassulása oda vezethet 2020-2022 körül, hogy a GDP-növekedés 1-2% körüli szintre lelassul, így beleragadunk egy mocsárba, egy nagyon gyenge növekedési környezetbe.emlékeztetett arra, hogy néhány éve még sokan azt látták a fő problémának, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedési üteme 1% körüli, de közben az utóbbi években a tényleges növekedés 3-4% körüli volt és közben a potenciális növekedés 1%-nál kimutathatóan magasabb, így nem indokolt a pesszimizmus. Ráadásul szerinte az EU-források magyar gazdasági növekedési jelentősége túl van becsülve. Az új uniós költségvetési ciklusban 3,2%-ról 1,7% körüli szintre lassulhat le a nettó EU-forrásbeáramlás mértéke a GDP arányában és szerinte ezt az 1,5%-pontos növekedési lassulást képes lehet a magyar gazdaságpolitika ellensúlyozni egyéb növekedési tényezőkkel, illetve a versenyképesség javításával.nem fél attól, hogy az EU-források korai lehívása miatt később visszaesik a növekedés, mert a felhasználási hatékonysága miatt csekély a növekedési hatása. Akkor lennék kétségbe esve a kifutásuk miatt, ha nagyon jól használtuk volna fel - fogalmazott. Biztos, hogy már a potenciális gazdasági növekedés felett vagyunk.szerint a magyar gazdaság közepesen fejlett, a fejlettségbeli ugrást a leginkább a termelékenység és a hatékonyság javításával lehet elérni.szerint a politikai turbulenciák ma valóban súlyosabbak, mint a korábbiak, de gazdasági hatásaik fel vannak nagyítva. A munkaerőhiány rövid és középtávon súlyos gátja a növekedésnek, megállt a munkaerőipaci bővülés. A jó forgatókönyvben az alacsony bérű munkaerő egyre inkább a jó termelékenységű cégeknél helyezkedik el, a pesszimistább szcenárióban azonban ezt az alacsony képzettség megakadályozza, és a munkanélküliség növekedése gazdasági lassulással párosul.a kockázatok között a demográfiai visszaesést és a munkaerőpiaci változások okozta potenciális szakadást emelte ki, mint mondta, az a félelme, hogy a minőségi munkaerő hiánya miatt látványos leállások lesznek a gazdaságban vagy éppen az egészségügyben. Szerinte fel kell készíteni a magyar társadalmat a változásokra, legyen az digitalizáció vagy új gazdasági struktúrák kialakulása.úgy látja, hogy a jegybankok kvantitív enyhítése egy nagy kísérlet volt, ami számos eszköz árát nagyon megemelte. Az ingatlanok esetében az áremelkedés (a fiatalok hátrányára) társadalmi szakadást is eredményezhet. Szerinte nagy kérdés, hogy a kvantitatív enyhítés kivezetése miként fog hatni a reálgazdaságra, lehetnek elvonási tünetek a következő 1-1,5 évben. A versenyképesség humán alapjainak megteremtése nélkül szerinte nincs értelme tartós konvergenciáról beszélni.szerint a pszichológiai optimizmus még felfelé hajtja az eszközárakat, egy idő után azonban nem kizárható a jelentős korrekció. Ennek elsőkörös reálgazdasági hatásai várakozásai szerint nem lesznek számottevőek, a negatív visszacsatolások megelőzése és visszafordítása a gazdaságpolitika feladata.