Csúszik a magyar versenyképességi csomag - De miért?

A Portfolio információi szerint egyáltalán nem arról van szó, hogy az MNB további javaslataira várnak, hanem arról, hogy megcsúszott a megvalósítás, miután több szempontnak, javaslatnak, illetve érdeknek kellene megfelelnie annak az anyagnak, ami a "versenyképességi fordulatot" megalapozza.

Sokan várják már a versenyképességi programot, miután a Pénzügyminisztérium korábban azt ígérte, hogy nyár végére elkészül a csomag, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) javaslatai alapján állítanak össze. Azonban egyelőre úgy tűnik, hogy a csomagra még mindig várni kell.A Világgazdaság most azt írja, hogy "hamarosan elfogadhatják az ország versenyképességi stratégiáját, a végleges terveket pedig valószínűleg még az idén nyilvánosságra hozzák. A már várt bejelentés egyebek között azért csúszhatott meg, mert a végső csomagba további programpontokat építettek". A lap kérdésére a Magyar Nemzeti Bank azt válaszolta, hogy "a magyarországi versenyképességi fordulat előmozdítására alkottuk meg a 180 pontból álló csomagot, amelynek minden fejezetét új javaslatokkal, összesen 300 pontra egészítettük ki".Az nem új információ, hogy az MNB kiegészíti a javaslatait, ezt már korábban is lehetett tudni. A Nemzeti Versenyképességi Tanács már több alkalommal tárgyalta a három javaslatot (MNB, MKIK, ITM), és a Pénzügyminisztérium elkezdte "összerakni" a csomagot.A Nemzeti Versenyképességi Tanács október 8-ai ülése után meghirdettek egy sajtótájékoztatót, amit később lemondtak . Ezt követően a pénzügyminisztériumi közlemény szerint Varga Mihály azt mondta, hogy hamarosan a kormány elé kerül a nemzeti versenyképességi stratégia. Orbán Viktor miniszterelnök egyenesen úgy fogalmazott, hogy már azon a héten a kormány elé kerülhet a stratégia, amit azonnal el is fogadhatnak. Ez volt egy hónapja.Információink szerint azonban a program akkorra még nem volt a megvalósításhoz közeli állapotban, és alapvetően nem azért, mert az MNB kiegészítésére várnának.