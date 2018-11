Dacol a szigorral Olaszország, nagy támadás készül ellene a háttérben

Populista ígéretek vs. megvalósítási kockázatok

Teljesen letérnek az elfogadott pályáról

Jövő keddig, november 13-ig, kapott határidőt az olasz kormány arra, hogy az Európai Bizottság által október végén visszadobott előzetes 2019-es költségvetést dolgozza át, mégpedig úgy, hogy feleljen meg a korábbi olasz kormány által tervezett, illetve az Európai Tanács által már nyáron jóváhagyott, az uniós szabályokból eredő deficitcsökkentő pályának. Ez azt jelenti, hogy a GDP-arányos államháztartási hiányt jövőre 0,8%-ra kellene csökkentenie az olasz kormánynak az idei 1,8-1,9%-ról, az egyszeri tételektől és a gazdasági ciklusoktól tisztított ún. strukturális egyenleget pedig a GDP 0,6%-pontjával kellene csökkenteni.Ehhez képest az új olasz kormány, amely két populista pártból, a Ligából és az Öt Csillag Mozgalomból áll, tudatosan ezen deficitcsökkentő pálya felrúgására készül, mivel jókora egyenlegrontó lépések kampánya után jutott hatalomra (alacsony jövedelműeknek állampolgársági jövedelem, elhalasztott áfa-emelés, korai nyugdíjazás, stb.) és ezeket akarja mindenáron megvalósítani. Van azonban feszültség a két kormánypárt között a beígért lépések végrehajtásából, hiszen például az alapjövedelmet az Öt Csillag Mozgalom szorgalmazza, mint legfőbb választási ígéretét, míg a Liga nem annyira támogatja (annak megvalósítási és költségvetési kockázatai miatt). A napokban csaknem amiatt omlott össze a kormánykoalíció, mert az Öt Csillag Mozgalom a korrupció elleni küzdelem jegyében el akarta volna töröltetni az igazságügyi átalakítások keretében a bűncselekmények büntethetőségi időkorlátját (több idő legyen a nyomozásokra), de a Liga ezt sem igazán támogatta (puhítani akarta a javaslatot). Végül tegnapra kompromisszumos javaslat született.A korábbi olasz vállalások és jóváhagyott uniós ajánlás alapján tehát az új olasz kormánynak az államháztartás strukturális egyenlegét 0,6%-ponttal csökkentenie kellene, miközben a Bizottság október végi elemzése szerint valójában 0,8%-pontos rontására készül a kormány. Sőt, a Bizottság november 8-i őszi előrejelzésben már az szerepel, hogy az olasz strukturális deficit az idei 1,8%-ról jövőre a GDP 3,0%-ára nő, tehát már 1,2%-pontos strukturális egyenlegromlást vetít előre a Bizottság. Emellett az alap államháztartási hiányra nem is az olasz kormány által hangoztatott 2,4%-ot, hanem 2,9%-ot vetít előre 2019-re a Bizottság, ami 2020-ra 3,1%-ra nőhet.Így tehát az új olasz kormány teljesen szembemegy a korábbi vállalásokkal és az uniós szabályrendszerből adódó feladataival, sőt a Bizottság előrejelzése szerint 131%-on ragadó adósságrátához vezet, hogy 2020-ban már a 3%-os plafon feletti hiány várható. Éppen utóbbi miatt egyébként pénteken Valdis Dombrovskis, a Bizottság euróért felelős alelnöke már azt mondta: fontolgatja a testület, hogy megindítja Róma ellen a túlzott deficit eljárást.Közben a római narratíva az, hogy a Bizottság pontatlan makrogazdasági feltételekből indul ki a számításainál és mivel az olasz növekedés egyébként is lassul (részben egyébként éppen a Brüsszellel tavasz óta vívott csatározásokból eredő bizonytalanság miatt), ezért "öngyilkosság lenne" jelentős költségvetési "megszorításokat" tenni. A Bizottság viszont azt veti az olasz kormány szemére, hogy az ő előrejelzései épülnek túlzottan optimista világképre (növekedési kilátások) és ezért a deficit előrejelzések sem hitelesek, sőt azokat nem is hagyta jóvá egy független olasz költségvetési ellenőrző szerv, noha kötelező lenne ezt megtennie.

Ideges a piac, elindult a spekuláció

Mindezek ellenére az olasz gazdasági miniszter és az egyik miniszterelnök helyettes is azt mondta, hogy nem változtatnak, marad a jövőre megcélzott 2,4%-os költségvetési deficit.

az elmúlt hónapokban jócskán megugrott az olasz államkötvények elleni piaci spekulációs aktivitás. Az anyag szerint nagy hedge fundok is újra megjelentek a piacon és nagy számban kötöttek határidős ügyleteket.

Előrehozott választások felé is sodródhat a helyzet

Pénteken Rómában járt az Eurózóna pénzügyminiszteri tanácsának az elnöke, illetve más csatornákon isés ne a költségvetési élénkítésen keresztül igyekezzen "felpörgetni" a gazdaságot, mert ilyen lépésekkel ez úgysem fog menni.Keddig persze még változhat a helyzet, de az is beszédes, hogy az elmúlt napok olasz fejleményei hatására, a 10 éves hozam ma délelőtt 3,45% körül egyhetes csúcson járt, míg az ebből és a német 10 éves kötvényből számoltBeszédes, hogy maga az olasz gazdasági miniszter mondta azt:, illetve az olasz jegybank egyik vezetője szerint az elmúlt hónapok hozamemelkedése már eleve oda vezethet, hogy a gazdaság lassul, így kiolthatja a költségvetési élénkítés tervezett hatásait. Ráadásul az olasz bankrendszert is megviseli a hozamemelkedés: sok állampapírt birtokolnak, így a hozamemelkedés kedvezőtlenül hat a működésükre, hitelezési képességükre és piaci megítélésükre.A Reuters pénteki elemzése egyébként ebben a feszült helyzetben, az olasz-EU csata mellett arra hívta fel a figyelmet, hogyEz a további hozamemelkedésre, tőkekivonásra számításra utal, illetve azzal is összefügg, hogy olcsóbb ilyen ügyletekből felépíteni egy olasz-ellenes kitettséget, mint CDS-pozíciókból, amelyeket az alaptermék nélkül (állampapír) már nem lehet nyitni.A hírügynökség emlékeztet az Eurex adataira, miszerint, de a hosszabb papírokra szóló határidős ügyletek volumene is jelentősen nőtt. Ezzel párhuzamosan a nyitott határidős kötésállomány október 25-én rekordmagas szintre, 280 ezer kontraktusra emelkedett, de azóta is napi 270 ezer kontraktus körüli szinten stabilizálódott. A hírügynökség által megszólaltatott kötvénypiaci szakértő úgy magyarázta mindezt: látható, hogy a nagy hedge fundok is visszatértek az olasz piacra és nagy volumenű short pozíciókat vesznek fel mind a rövidebb, mind a hosszabb futamidejű olasz kötvényeknél, ami "bátorságra" is utal és egyúttal a nyitott kötésállományt, illetve az ügyletek napi darabszámát is felfelé tolja.Könnyen lehet, hogy ez a fokozódó olasz államkötvénypiaci spekulációs aktivitás vezet majd oda, hogy, és módosítania kell a költségvetési ígéretein. Ez viszont azzal a kockázattal is jár a két párt számára, hogy a választóik csalódnak, népszerűségvesztés következik be, mindez pedig előrevetíti azt, hogyA napokban a migrációs-terrorellenes jogszabálycsomag parlamenti szigorítása kapcsán is összezördült a két koalíciós párt és akkor a Liga felől már olyanokat szivárogtattak, hogy márciusban jöhetnek az előrehozott választások. Aztán másnapra megszületett az alku a két párt között.