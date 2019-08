Döcögnek az olasz kormányalakítási tárgyalások, noha holnap lejár a határidő

Elemzők szerint Zingaretti szavai arra utalnak, hogy az M5S-szel csütörtökön indított kormányalakítási egyeztetés még messze nem ért véget.

Politikai fordulatot sürgetett Olaszországban Nicola Zingaretti, a balközép Demokrata Párt (PD) főtitkára rögtönzött hétfői sajtótájékoztatóján, nem titkolva, hogy az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) zajló kormányalakítási tárgyalásokat jelentős akadályok nehezítik, pedig egy nap múlva választ kell adni az államfőnek a lehetséges új római kormány megalakításáról.Nicola Zingaretti a PD római székháza előtt várakozó újságíróknak megerősítette, hogy a párt és az M5S közötti egyeztetések folytatódnak."Váltásra van szükség tartalomban és a kormánycsapatban is" - fejtette ki. Hozzátette, hogy a PD főtitkáraként "komoly" megoldást keres, ez azonban szerinte csak akkor lehetséges, ha a két párt kölcsönösen meghallgatja egymást, és ez "eddig nem történt meg" - mondta Zingaretti.Hangsúlyozta, hogynem pedig két "egymásnak ellentmondó vagy párhuzamos" programmal. Kifejtette, hogy a PD nem kormányszerződést akar kötni az M5S-szel, ahogyan annak eddigi koalíciós partnere, a Liga tette, hanem megosztott programmal akar kormányozni.Nicola Zingaretti megjegyezte, hogy meg akarja védeni Olaszországot a pénzügyi-gazdasági veszélyektől, ugyanakkor védeni akarja saját pártjának ideológiáját és erejét is.A PD főtitkára vasárnap este és hétfő délelőtt is rövid sajtónyilatkozattal üzent az M5S-nek, amelynek vezetője, Luigi Di Maio viszont egyelőre nem nyilatkozik. Korábban Di Maio a közös kormány feltételeként szabta, hogy a múlt kedden lemondott miniszterelnök Giuseppe Conte legyen egy esetleges M5S-PD-kormány vezetője is.A többi között a pénzügyminisztériumot és az - eddig a Liga-elnök Matteo Salvini irányította - belügyi tárcát is. A La Repubblica című balközép napilap szerint az M5S még a Salvini nevével fémjelzett két migrációs törvény eltörlését is kész felajánlani egy második Conte-kormányért cserébe. Az eddigi M5S-Liga-kormánnyal való teljes szakítást szorgalmazó PD-főtitkár azonban nem akarja Giuseppe Contét látni az új kormány élén.Az Il Messaggero című római napilap emlékeztetett arra, hogy a parlamenti pártokkal múlt szerdán és csütörtökön folytatott egyeztetések utánKommentárok szerint, és ilyen helyzetben kénytelenek dönteni. Az M5S-t alapító Beppe Grillo szabta feltételként Giuseppe Conte maradását, és ezért akár még magát Luigi Di Maiót is hajlandó feláldozni.Nicola Zingaretti néhány hete még a választások mellett állt ki, és az M5S-szel kötendő megállapodást elsősorban a PD belső ellenzékét vezető Matteo Renzi volt főtitkár sürgeti. Zingarettire nyomás nehezedik az olasz választások helyett új kormánytöbbség megalakítását szorgalmazó Európai Unió és az olasz szakszervezetek részéről is.Miközben az M5S és a PD teljes vezetősége hétfőn délután újabb találkozókon egyeztet, Matteo Salvini az utóbbi órákban csendben követi a kormányalakítási kísérletet, amellyel a másik két párt elsősorban a vele való megmérettetést akarja elkerülni egy esetleges új parlamenti választáson.