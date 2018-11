Donald Trump megint ki akar rúgni pár embert

A televízió meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte értesüléseit az esetleges személycserékről, fél nappal azután, hogy a The Washington Post Kirstjen Nielsen várható menesztéséről írt. Az ABC szerint bizonytalan John Kelly kabinetfőnök állása is, az elmúlt hetekben Donald Trump több tanácsadójával is szót váltott kabinetfőnöke esetleges menesztéséről. Állítólag hűvösebb lett Kelly és Trump viszonya is.A televízió tudni véli, hogy Donald Trump Nick Ayerst, Mike Pence alelnök kabinetfőnökét szeretné maga mellett látni a Fehér Házban. A 36 éves Ayers - több forrás szerint - a múlt héten együtt nézte a Fehér Házban Donald Trumppal a félidős választások eredményeit és hosszasan egyeztetett az elnökkel. Ayers az elmúlt hónapokban elnyerte az elnök lányának, Ivankának és vejének, Jared Kushnernek is a szimpátiáját. Ivanka Trump és Jared Kushner tanácsadó a Fehér Házban.Az ABC megerősítette a The Washington Post keddre virradóra a lap internetes oldalán megjelent értesüléseit, miszerint Donald Trump meneszteni tervezi Kirstjen Nielsen belbiztonsági minisztert is. Megerősítette a televízió azt is, hogy az elnök kivált azért elégedetlen a tárcavezetővel, mert nem elég gyors és hatékony a szigorított migrációs politika megvalósításában. Ezzel összefüggésben idézte John Kelly és John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó egyik minapi heves vitáját a déli határokon kialakult helyzetről és Kirstjen Nielsen munkájának megítéléséről.A belbiztonsági minisztérium szóvivője, Tyler Houton a televíziónak küldött közleményében leszögezte, hogy a tárcavezető "elkötelezett" az elnöknek az amerikaiak biztonságát elsődlegesnek tekintő politikája mellett, és "továbbra is" ennek megfelelően tevékenykedik.