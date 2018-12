Donald Trump sokkolhat mindenkit 2019-ben

Most már nem telhet el úgy év, hogy a Portfolio ne kérdezze meg a hazai makrogazdasági elemzőket arról, hogy milyen főbb folyamatokra számítanak a következő évre. Az alábbiakban az elemzők által megemlített pozitív kockázatokat mutatjuk be.szerint az egyik kedvező forgatókönyv,. "A novemberi végi G20-as találkozó összességében pozitívan alakult a kereskedelmi háború területét tekintve. A kínai és amerikai elnök aláírtak egy egyezményt, mely lényegében 90 napos tárgyalási lehetőséget biztosít az új vámok bevezetése előtt. Kommunikáció terén azóta is kedvező a fejleményeket figyelhettünk meg. Kína például bejelentette, hogy kész lecsökkenteti az importált amerikai autók tarifáját 40 százalékról 15 százalékra. Sőt az ázsiai nagyhatalom újraindította szójaimportját is, ami önmagában nem tűnik nagy szónak, de a kereskedelmi háború kirobbanása óta ez volt a két fél közötti első tényleges és érdemi kereskedelmi lépés. A Huawei körül botrány is úgy tűnik, elcsendesedik és a Kína oldaláról tett gesztusok és a G20-as csúcstalálkozón tett ígéretek előrevetíthetnek egy végső, gyors, fájdalommentes kiegyezést a két fél között, mely az összes tervezett jövőbeli vám bevezetését eltörölné" - mondja Virovácz. Persze nagy kérdés, hogy mi történne az eddig bevezetett vámokkal. Az ING számításai szerint amennyiben sikerülne visszaállítani az eredeti állapotot (vagyis megszűnnének az extra vámok), úgy mintegy 0,25 százalékponttal 2,6 százalékra emelhetné a külkereskedelmi expanziót 2019-re vonatkozóan, ami természetesen a gazdasági növekedést is képes lenne élénkíteni. Azt is kifejti, hogy egy ilyen forgatókönyv megvalósulása a menekülőeszközök gyengülését, így többek között a dollár leértékelődését okozná, miközben kínai oldalról a jüan erősödésére lehetne számítani.A decemberi hónap az amerikai tőzsdéken bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni arra, mit mond és tesz Donald Trump:

Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök decemberi találkozója. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Ebben a közegben adna érdemi pozitív perspektívát az, ha a nyáron esedékes EP választásokon azok az erők tudnának megerősödni, akik a "több Európát", vagyis az euróövezet további központosítását szorgalmazzák - írja Samu.

a Brexit kérdésében sikerül megegyezni,

az olaszok az előzetesnél alacsonyabb költségvetési hiánnyal terveznek és

nem lesz további populista előretörés.

A német és a francia belpolitikai helyzet rendeződik, illetve

a kereskedelmi háború is megoldódik.

szintén a pozitív kockázatok között sorolta fel a. Amennyiben az USA-nak sikerül Kínával dűlőre jutnia a kereskedelmi vitákban (azzal a feltételezéssel élve, hogy Kína enged többet), akkor a jelenleg fennálló globális egyensúlyhiány (Kína túlzott fizetési mérleg többlete versus USA fizetési mérleg hiánya) mérséklődik. Kína ezzel az eddigieknél többet vállalna magára a lokomotív szerepkörből - vetíti előre.európai példát hoz fel.. Ennek legfőbb oka, hogy az eurózóna intézményeinek foghíjas létrehozása miatt az évtized eleji adósságválságból a régió nagy része úgy jött ki, hogy érdemi - és emiatt tartós - megoldást a válságba vezető problémákra nem kapott vagy nem adott. Az adósságválságba európai viszonylatban dinamikus növekedéssel érkező és kezelhető adóssággal rendelkező centrum országok kiegyensúlyozott költségvetési politikát folytatnak, míg a problémákkal küzdő periféria - kiemelten az olaszok - folyamatos megszorításra, és ezáltal a gazdasági növekedés elfojtására kényszerülnek, előbbiektől pedig segítség helyett inkább csak nehezen teljesíthető elvárásokat kapnak. Ebben a környezetben politikailag óriási nehézséget okoz a reformok bevezetése, cserébe az eurózóna jövőjével kapcsolatos kilátások sem rózsásak. A brit- EU kapcsolatok törvényszerű gyengülése csak rátesz egy lapáttal az eurózóna problémáira.Az erősebb integráció több közös költségvetési mozgásteret hozhatna, legalább részben levéve a bajban lévő országok válláról a költségvetési kiigazítás terhét - megnyitva a teret bizonyos előremutató szerkezeti változások bevezetésének. Egy ilyen változás - ha hiteles és érdemi, és a szolidaritás elvének megjelenésével jár - alapvetően javíthatja az eurózónába, Európa jövőjébe vetett hitet - vélekedik a szakértő.a pozitív kockázatok közé sorolta azt, ha, amennyit tulajdonképpen a piacok már beáraztak és amennyit a fejlett piaci elemzők várnak. Megemlítette azt is, hogy a kedvező forgatókönyvek közül nem zárható ki, hogy a vártnál magasabb növekedést produkál a hazai és a többi régiós gazdaság.Virovácz Péter Samu Jánoshoz hasonlóan szintén megemlítette felsorolásában az. A térség növekedését számos bizonytalanság övezte 2018-ban, mely mind a befektetőket, mind a döntéshozókat jelentős kihívás elé állította. Bár csekély esélyt lát rá, de megvalósulhat az, hogy a negatív kockázatok a következő évben egyöntetűen megoldódnak. Mindez azt jelenti, hogy

Fotó: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

egy ilyen forgatókönyv esetén könnyen visszaerősödhetne a forint akár a 310-es szintekre is gyorsan.

A piac nyilvánvalóan pozitívan értékelné a fejleményeket. Mindez a részvénypiacokon egy újabb jelentősebb ralit indíthatna el, miközben ezzel párhuzamosan a kockázati prémiumok kiárazása miatt a kötvényhozamok is stabilizálódnának, talán csökkennének is - sorolja Virovácz. Mindez az eshetőség az euró erősödését is eredményezheti és persze a régiós fizetőeszközök értékére is kedvező hatással bírna, vagyisBár az idei évhez hasonlóan a volatilitás velünk maradhat a pénzpiacokon, a kedvező környezet a gazdasági növekedésre és talán az inflációra is kedvező hatást fejthet ki, aminek hatására végül az EKB is nyugodtabban kezdhet bele a kamatemelési ciklusába, amelyet jelenleg azért elég erős kockázatok öveznek - teszi hozzá.Halász Ágnes sem zár ki egy olyan pozitív kockázatot, melynek során. Ennek oka az lehet például, hogy az USA növekedési kilátásai romlanak és/vagy az amerikai költségvetés nem száll el annyira. Ennek hatására a feltörekvő devizák is pozitív irányba korrigálhatnak, nő a globális importkereslet, az eurózóna exportja stabilizálódhat, egyúttal javulhatnak a növekedési kilátások Európában, így a reálgazdasági lassulás enyhébb lehet az alapesetben vártnál. Ennek a forgatókönyvnek egy további fontos következménye, hogy ha a dollárhozamok elkezdenek szűkülni, a részvényárfolyamok jellemzően erőre kapnak, de legalább is nem zuhannak be. Ez pedig azt jelenti, hogy a részvény visszavásárlások miatt magas adósságot cipelő amerikai vállalatok úgy tudják szép fokozatosan leépíteni a jelenleg magas szinten álló tartozásállományukat, hogy közben nem sérül a fizetőképességük (mert nem pukkan ki a részvénypiaci lufi, esetleg még nyernek is az áttéteken), miközben a vállalati kötvényeket jegyző befektetők is visszakapják a pénzüket.

Fotó: Bryan R. Smith / AFP

Az UniCredit szakemberének harmadik pozitív kockázata, 45-50 dollár közelébe. "Az olcsóbb olaj a globális kereslet szerkezetét átrendezné a feldolgozóipari cikkek és szolgáltatások javára, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az eurózóna többet exportáljon. Az olajárak mérséklődése több pénzt hagyna fogyasztásra és beruházásra, továbbá fékezné az inflációt, így a kamatnormalizálás lassulna, illetve csak szelídebb formában valósulna meg, ami szintén segítené az európai növekedést" - magyarázza a közgazdász.Virovácz Péter azon sem lepődne meg teljesen, ha, ugyanis az elemző ezt nevezte meg a harmadik kedvező forgatókönyvnek. A fiskális stimulus hatásának kifutása, valamint a kamatemelések és az erős dollár együttes hatásának érezhető gazdaságot visszafogó ereje lehet 2019-ben, azonban ezt képes lehet ellensúlyozni a fiskális politika. Bár a republikánusok Trump vezetésével elvesztették többségüket a felsőházban, van rá esély, hogy egy infrastruktúra fejlesztést célzó, magasabb deficittel tervezett költségvetési tervezetet keresztülvigyen a kongresszuson - írta az elemző. "Persze ennek azért meglehetősen csekély az esélye, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az adósságplafon megint komoly problémákat okoz. De legyünk optimisták és mondjuk azt, hogy a demokraták is elfogadják, hogy az amerikai infrastruktúra-fejlesztés elkerülhetetlen és támogatják Trump programját. Mindezt azt jelentené, hogy hiába emeli a Fed a fokozatosan a kamatot, a fiskális stimulusból eredő hatások ellensúlyoznák a kamatemelés negatív növekedési hatásait. Végső soron az elfogadott reform továbbra is javuló munkaerőpiacot, emelkedő béreket és erősödő dollárt eredményezne, valamint szinte biztosan három kamatemeléssel számolhatnák jövőre is, hiszen egy ilyen forgatókönyv esetében a már most is erős belső kereslet inflációs hatása még erőteljesebb lenne" - vetítette előre a szakember.

Kép és címlapkép forrása: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP