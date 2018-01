Döntött az MNB a kamatokról 2018.01.30 14:00

A döntés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank régóta azt mondja, hogy az irányadó ráta változatlanul marad, akár 2020-ig ("tartós tartás"). A további finomhangolást a jegybanki eszköztár egyéb elemeivel végezte az MNB, ezek az elmúlt hónapokban további lazító lépéseket jelentettek. Most azonban ilyen lépésekre sem számított a piac.

Az alacsony inflációs környezet lehetővé teszi az MNB számára, hogy tartósan alacsony szinten tartsa a jegybanki alapkamatot. A decemberi ülés óta megjelent makrogazdasági adatok nem jelentettek meglepetést, így a monetáris tanács nem is kényszerült a makrogazdasági helyzetértékelésének megváltoztatására. A jegybank úgy gondolja, hogy a válság utáni éveket globálisan is tartósan alacsony inflációs környezet jellemzi, ezért (a háztartások erős fogyasztása, a feszes munkaerőpiac és a két számjegyű reálbér-emelkedés ellenére) lehetőség nyílik a nagyon laza monetáris politikára.

Az MNB a kamatdöntéshez fűzött közleményét szokás szerint 15 órakor publikálja. Ahogy mindig, most is elsősorban az utolsó mondatokra lesz érdemes figyelni, amelyek a jövőbeli monetáris politika irányára tesznek utalást. Várhatóan ebben sem lesz érdemi változás, továbbra is a tartósan laza hozzáállást fogja hangsúlyozni.

Ami új elem lehet, hogy a jegybank megjegyzésekkel illetheti a két hete debütált monetáris politikai célú kamatswap (mirs) eszköz tapasztalatait. Mint ismert, a piac kissé félreértette a jegybank motivációit, ez pedig spekulációs hullámokat, illetve erősebb hozamingadozásokat okozott az állampapírpiacon. Ugyanis több pénzpiaci szereplő is azt gondolta, hogy a jegybank bármennyi kamatcsere ügyletre hajlandó az általa kívánt hozamszint elérése érdekében. Az eszköz meghirdetése után, decemberben a kötvénypiaci hozamok látványosan csökkenni is kezdtek, a tízéves állampapír hozam például 2% alá. Nem az eszköz direkt hatása, hanem a spekulatív célú tőke hirtelen beáramlása miatt. Amikor a piac (az első aukció alkalmával) rádöbbent, hogy az MNB ragaszkodik az elképzeléséhez (szűk kínálat mellett nagy fajlagos transzfer), a hozamok újra emelkedni kezdtek.

A jegybanknak azonban továbbra is az a célja, hogy a hosszabb lejárú hozamok alacsonyak maradjanak. Várhatóan azonban ez ügyben nem lesznek új nem konvencionális intézkedések, valószínű, hogy inkább megvárja, hogyan teljesít a mirs az új kondíciók mellett.

Ahogy azt írtuk, laza monetáris politikájával az MNB egy egyre szűkebb csoport részét alkotja. a fejlett világ nagy intézményei közül a Fed már évek óta a lassú, de fokozatos kamatemelésben hisz, és idén az EKB is elkezdi majd leépíteni eszközvásárlási programját. A Bank of Japan továbbra is pumpálja a pénzt a gazdaságba, de az utóbbi hetekben már ők is elkezdték óvatosan behúzni a féket, csökkentették a vásárlások havi keretösszegét. A feltörekvő piacokon sem merészek már a jegybankok, néhány egyedi sztoritól eltekintve legalább a monetáris kondíciók tartására rendezkedtek be.

Kelet-Közép-Európában egyértelműnek látszik, hogy jelenleg nincs a magyarnál bátrabb jegybank. Elsőként a csehek léptek a szigorítás útjára, ők tavaly nyár óta már kétszer emeltek kamatot a korábbi extrém alacsony 0,05%-ról, így most fél százaléknál tartanak. Romániában január elején emelték 25 bázisponttal 2%-ra az irányadó rátát, ezzel talán a vártnál korábban ők is elkezdtek szigorítani. Az elemzők ugyanis csak az év második felére várták az első kamatemelést Bukarestben.

Vagyis mára oda jutottunk, hogy már csak a lengyel 1,5%-os és a magyar 0,9%-os alapkamat tart ki a régióban, Varsóban 2015 óta nem nyúltak a kamatszinthez. A várakozások szerint azonban ők is hamarabb léphetnek majd rá a gázra, az elemzők most arra számítanak, hogy valamikor 2018 második felében elkerülhetetlen lesz az első emelés, csak annak pontos időzítése kérdés az elemzők szerint, bár egyelőre Varsóban is fogadkoznak, hogy 2018-at még kihúzzák kamatemelés nélkül.