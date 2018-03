Döntött az MNB a kamatokról

A jegybankon az elmúlt három hónapban finoman szólva sem volt olyan nyomás, hogy vizsgálja felül a stabil kamatszinten alapuló, extra laza monetáris politikáját. A gazdasági konjunktúra ugyan erős, ám ez továbbra sem jár az infláció érdemi erősödésével. Így egyelőre az MNB kényelmes helyzetben van, hiszen a laza kondíciók nincsenek ellentmondásban az inflációs célokkal.Holnaptól a döntésnek megfelelően 0,9%-on marad az (egyre kevésbé) irányadó három hónapos betéti kamatláb, illetve változatlanul 0,9% és -0,15% lesz az egynapos hitel- és betéti kamatláb által meghatározott kamatfolyosó két széle.

A 14 órakor megjelent közlemény nem tartalmazza a nem konvencionális eszközökkel kapcsolatos esetleges döntéseket, ha születtek ilyenek, azok a 15 órakor megjelenő közleményből derülnek ki. Az MNB az elmúlt hónapokban többször is ilyen módon lazított tovább a monetáris politikán, nagy meglepetés lenne azonban, ha a jegybank most ilyeneket jelentene be. A forint árfolyama nem erősödött, a kamatok pedig kellően alacsonyan vannak. Igaz, a hosszabb lejáratokon a nemzetközi tendenciákkal párhuzamosan hozamemelkedés volt megfigyelhető, de a jegybank jelezte, hogy nem a hozamok abszolút szintjére, hanem a hazai hozamfelárra koncentrál. Ennek kapcsán legfeljebb a a monetáris politikai célú kamatswap eszköz finomhangolására látszik halvány esély.A jegybank 15 órakor közzéteszi a (teljes egészében csütörtökön megjelenő) inflációs jelentésének két fő prognózisát, a GDP- és az inflációs előrejelzést. Az elemzők előzetesen arra számítottak, hogy az idei évre vonatkozóan a növekedést felfelé, az inflációt lefelé húzza majd a jegybank a decemberi prognózisához képest, de az sem kizárt, hogy óvatosságból valamelyiket változatlanul hagyja.A 15 órakor megjelenő információkról szokás szerint beszámolunk.