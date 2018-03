Dörzsölhetik a tenyerüket a versenyszféra dolgozói

A versenyszféra vállalatainak jelentős része már lezárta a szakszervezetekkel a bértárgyalásokat, vagy betervezte az idei évre vonatkozó bérrendezést, azonban vannak olyan cégek is, ahol a következő hetekben döntenek az idei fizetésekről.A lapnak nyilatkozó érdekképviseletek szerint átlagosan 8-10, de akár 12-13 százalékos fizetésemelést is megad a cégvilág 2018-ban. Ennek köszönhetően - a várt alacsony infláció mellett - legalább 7,5, de akár tízszázalékos reálkereset-emelkedést is elkönyvelhetnek idén a versenyszféra munkavállalói.Az állami szférával ellentétben a cégeknek januártól csak a minimálbér 8 és a garantált bérminimum 12 százalékos emelését kellett végrehajtaniuk, a többi dolgozó keresetének változását jellemzően az új üzleti évhez igazítják