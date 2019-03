Draghi beismeri, hogy a kedvezőtlen külső környezet hatásai tartósabbnak bizonyulnak, mint azt a döntéshozók korábban gondolták, ezért a növekedés is lassabb lesz.

Rövid összefoglaló a jelenlegi helyzetről 2019.03.07 14:33

A gyenge gazdasági adatok alapján a tavalyi lassulás idén is kitarthat. Ebben a kedvezőtlen külső környezet, így a protekcionizmus, illetve egyéb geopolitikai tényezők is szerepet játszanak. A lassabb várható gazdasági növekedés miatt az infláció is a korábban vártnál lassabban közeledhet az EKB céljához.