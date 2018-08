Drámaian megnőtt Trump eltávolítási eljárásának esélye

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. augusztus 22.

Megfigyelők szerint a demokratáknak az eljárás elindítása még egyértelműen érdekében állhat, de az már nem feltétlenül, hogy még Trump elnöki terminusának lejárta előtt be is fejeződjön, azaz tényleg eltávolítsák menetközben az elnököt.

A Trump elleni eljárás megindításának esélyét tovább növeli, hogy szerdán Cohen ügyvédje már arról beszélt a Bloomberg szerint:Márpedig leginkább éppen erre irányul a különleges ügyész, Robert Mueller tavaly óta zajló vizsgálata is.és ha nem is távolítják el a 2020 januári mandátumának lejártáig, akkor is kifejezetten nehéz lesz ilyen ellenséges keretek között végigcsinálnia az elnökségét.Amint reggel megírtuk: a vádalku keretében, eskü alatt mondta azt Trump évtizedes bizalmasa, elintéző embere és ügyvédje, hogy Trump utasítására fizetett hallgatási pénzt a Trump-kampány során két olyan pornószínésznőnek, akikkel korábban viszonya volt az elnökjelöltnek. Mivel ezek a kifizetések nem szerepeltek kampánykiadásként, noha fel kellett volna tüntetni, ezzelCohen tegnapi vádalku alatti vallomására, amelyben mindössze annyit mondott, hogy ha valakinek jó ügyvédre van szüksége, ne forduljon Cohenhez, illetve ne tartsa meg a vele kapcsolatos megbízását.Fontos, hogy a hírek szerint. Így már ez az ügy önmagában is alapot szolgáltathat arra, hogy ha a novemberi időközi választásokon a demokraták át tudják venni a Képviselőház, illetve akár a Szenátus irányítását is, akkor elindulhasson az elnök elleni alkotmányos eltávolítási eljárás (impeachment)., amely egy hosszú jogi procedúra és a törvényhozás két házának együtt kell működnie ennek során.Jobban tudják ugyanis majd úgy gyengíteni Trumpot, ha hosszú ideig fennmarad körülötte a bűncselekmény elkövetésének gyanúja, mintha gyorsan, még 2020 januárja előtt eltávolítják. Így tehát ha a mostani közhangulatból (Trump volt tanácsadói, környezetének fontos emberei sorozatosan buknak el az igazságszolgáltatás előtt és Trumpra is vallanak) a demokraták tényleg profitálni tudnak az őszi választásokon, amelyen a Képviselőház összes mandátumáról és a 100 fős Szenátusból 35 mandátum sorsáról döntenek, akkorEzzel, a Trumpra vetülő gyanú fenntartása mellett, ugyanis egyrészt meg tudják akadályozni, hogy Trump újra elnök legyen (várhatóan újra jelölteti majd magát), másrészt el tudják érni, hogy egy demokrata elnök kerüljön hatalomra.A 538.com amerikai politikai elemzőoldal saját friss becslése szerint, illetve az egyéb felmérések összesítése alapján A keddi Cohen-vallomásnak, illetve a Trump-elnökségre gyakorolt várható hatásának egyelőre korlátozottak a nemzetközi pénz- és tőkepiaci következményei. A kockázati étvágyat mindenesetre csökkenti az ilyen politikai bizonytalanság, így az amerikai részvényindexek már este süllyedtek (az S&P 500 index napon belüli történelmi csúcsközelből bukott alá), de ma már kissé emelkednek, az amerikai kötvényhozamok kissé csökkentek, a dollár pedig gyengült a főbb devizákkal szemben. Az euró ellenében tegnap este 1,1540-nél járt, majd késő estére 1,16-ig ugrott, am pedig átmenetileg 1,1620-nál is járt.