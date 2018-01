Duplázódott a vasúti teherforgalom Kína és Európa között

Tavaly 3673 konténervonat tette meg az utat Kína és Európa között, több mint kétszerannyi, mint 2016-ban és több mint az előző hat évben összesen. A járatok száma az NDRC tervei szerint 2020-ra évi ötezerre emelkedik. Részben egyébként erre a trendre hivatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének értelme kapcsán a magyar kormány is, noha azt pireusi görög kikötő felől is jelezték az Indexnek, hogy a kínaiaknak nem feltétlenül ez a vonal a fókuszuk, más irányba is el tudják juttatni az árukat a nyugati főbb célállomásokra és a felújítás sem garancia a magyar vonal jobb kihasználtságára.A tengeri szállításnál gyorsabb és a légi szállításnál olcsóbb közvetlen vasúti teherszállítási kapcsolat 2011 márciusában jött létre Kína és Európa között és az európai célállomások száma azóta már 36-ra emelkedett. A szállítmányozónak a menetidőt ezalatt több mint húsz napról esetenként két hétnél is rövidebb időre sikerült csökkentenie, a szállítási költségeket pedig negyven százalékkal lefaragnia.Az Európai Unió Kína legnagyobb kereskedelmi partnere. Tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom volumene 15,5 százalékkal nőtt.