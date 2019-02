Durván levágta Brüsszel az eurózóna idei GDP-növekedési előrejelzését

Gazdasági növekedés

A növekedés üteme az elmúlt évek magas növekedési mutatóihoz képest várhatóan mérsékelt lesz, és a kilátásokat nagy bizonytalanság övezi.

Lényeges, hogy a tavaly év végén kompormisszummal zárult olasz költségvetési csatározásban a kormány idénre végül 2,04%-os GDP-arányos deficietet vállalt, de ahhoz 1,0%-os GDP-növekedést feltételezett, most viszont a brüsszeli testület már csak 0,2%-os növekedést vár idénre, ami további költségvetési kiigazítások felé mutat (ami ronthatja a növekedést), vagy a deficit a vállalt feletti mértékű lehet. Nem véletlen, hogy a bizottsági számok megjelenése után az euró az olasz államadóssággal kapcsolatos aggodalmak hatására esni kezdtet a dollárral szemben 1,1360-ról 1,1340-ig, a 10 éves olasz hozam 10 bázisponttal 2,94%-ig megugrott és a német feletti felára újra 280 bázispont körülig emelkedett, ami kéthavi csúcs.

Az európai gazdaság 2019-ben immár hetedik éve várhatóan növekedni fog és a várakozások szerint a fellendülés minden tagállamban tapasztalható lesz, amit támogatnak a javuló munkaerőpiaci feltételek, a kedvező finanszírozási feltételek és a némileg expanzív költségvetési irányvonal - ezek a pozitív kicsengései a Bizottság téli időközi előrejelzésének. Az uniós GDP előre jelzett növekedését szintén lefelé módosította a testület: 2019-re 1,5%-ra, 2020-ra pedig 1,7%-ra (őszi előrejelzés: 1,9% 2019-ben, 1,8% 2020-ban). A Bizottság megjegyzi: a nagyobb tagállamok közül Németország, Olaszország és Hollandia esetében kellett jelentős mértékben lefelé korrigálni a 2019-re vonatkozó növekedési mutatókat, ugyanakkor számos tagállamban továbbra is erőteljes a belső kereslet, amelyet uniós források is támogatnak.A 2020-ra adott 1,3%-os olasz GDP-növekedési előrejelzés most 0,8%-ra mérsékelte a brüsszeli testület.Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért felelős alelnöke a Reuters szerint azt hangsúlyozta

Infláció

A fogyasztóiár-infláció az energiaárak erőteljes csökkenése és az élelmiszerárak alacsonyabb inflációja miatt 2018 vége felé csökkent az euróövezetben. A gyorsabb béremelkedés ellenére az év során csökkent a maginfláció (ez nem tartalmazza az energia és a feldolgozatlan élelmiszerek árát). Az általános infláció (HICP) 2018-ban 1,7% volt a 2017. évi 1,5%-hoz képest.Mivel az idei és a jövő évi olajárak a becslések szerint alacsonyabbak lesznek az őszi áraknál,Az uniós szintű infláció idén várhatóan 1,6% lesz, és 2020-ban 1,8%-ra fog emelkedni - foglalja össze a Bizottság.

Bizonytalanságok

Egyesült Királyság: tisztán technikai feltételezéseken alapuló előrejelzés 2019-re nézve

Mi ez a jelentés?

Az Európai Bizottság minden évben két átfogó előrejelzést (tavaszi és őszi), valamint két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz közzé. Az időközi előrejelzések az aktuális év és a következő év éves és negyedéves GDP-jére és inflációjára terjednek ki, és valamennyi tagállamra és az euróövezetre vonatkozó, valamint uniós szinten összesített adatokat tartalmaznak.



A ma közzétett előrejelzés az árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos, a 2019. január 25-i állapot szerinti technikai feltételezéseken alapul. Valamennyi egyéb beérkező adat tekintetében az előrejelzés a január 31-ig rendelkezésre álló információkat veszi figyelembe.

Az Európai Bizottság következő átfogó előrejelzése a 2019 májusában megjelenő, 2019. tavaszi gazdasági előrejelzés lesz.

- emeli ki az összefoglaló. A kereskedelmi feszültségek, amelyek egy ideje meghatározzák a gazdasági hangulatot, valamelyest enyhültek, de továbbra is aggodalomra adnak okot. Kína gazdasága gyorsabban lelassulhat a vártnál, a globális pénzügyi piacok és számos feltörekvő piac pedig ki van téve a kockázatérzékelés hirtelen változásának és a növekedési kilátásoknak. Az EU számára a brexit továbbra is bizonytalansági tényező.Tekintettel az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének folyamatára, a 2019-re és 2020-ra vonatkozó előrejelzések azon a tisztán technikai feltételezésen alapulnak, hogy a 27 tagú EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatok tekintetében fennmarad a jelenlegi állapot - emeli ki az összefoglaló. Ez kizárólag az előrejelzés céljaira szolgál, és semmiféle módon nem érinti az 50. cikk alapján folyó eljárás kimenetelét.