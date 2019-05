Durván megüti Amerikát és Mexikót is a Trump által bejelentett új vámemelés

Mit jelentett be Trump?

Hogy látják a helyzetet a londoni elemzők?

ha a mexikói importra alkalmazott amerikai vám valóban eléri a 25 százalékot és tartósan ezen a szinten marad, az amerikai gazdaság növekedése 2020-ban a cég alapeseti előrejelzéséhez képest legalább 0,7 százalékponttal 1 százalékra vagy még alacsonyabb ütemre lassul, a mexikói gazdaság pedig valószínűleg recesszióba kerül.

Az autóipar nagyon megsínyli

További autóipari hatások

Az amerikai statisztikai hivatal szerint összesen 93,3 milliárd dollár értékben járművek és alkatrészek tették ki az Egyesült Államokba irányuló mexikói export legnagyobb részét 2018-ban.

Más ágazati hatások

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy ha a mexikói kormány nem tesz lépéseket az illegális migráció visszaszorítására, az Egyesült Államok június 10-től minden mexikói importtermékre (ami 2018-ban éves szinten mintegy 346 milliárd dollár volt!) 5 százalékos vámot vezet be. Ha a mexikói kormány ezután sem tesz semmit az amerikai-mexikói határon átszökő illegális bevándorlók megállítására, úgy júniustól havonta további 5 százalékponttal nő a mexikói importtermékekre kivetett vám, amíg az októberben el nem éri a 25 százalékot.Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök az Egyesült Államokba küldte tárgyalni az ország külügyminiszterét.Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics pénteken kidolgozott előrejelzésében közölte: az általa kifejlesztett számítási módszer - Oxford Economics' Global Economic Model - azt mutatja, hogyA ház londoni elemzőinek adatai szerint a Mexikóból Amerikába érkező áruimport értéke tavaly elérte a 350 milliárd dollárt, a Mexikóba irányuló amerikai áruexport 270 milliárd dollár volt.Ráadásulaz áruk rendszerint többször is átlépik a határt oda-vissza, különös tekintettel arra, hogy a Mexikóba exportált amerikai termékek 40 százaléka, a Mexikóból importált áruk 75 százaléka további feldolgozást igénylő köztes termék.- hangsúlyozzák pénteki helyzetértékelésükben az Oxford Economics londoni közgazdászai.Az amerikai gazdaság a legutóbbi vámpolitikai fejleményektől függetlenül túljutott a növekedési ciklus fordulópontján. Ezért az amerikai jegybank feladatait ellátó Federal Reserve következő lépése várhatóan egyébként is egy 0,25 százalékpontos kamatcsökkentés lesz 2020 elején, de- jósolták az Oxford Economics elemzői.Egy másik nagy londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics pénteki helyzetértékelésében a globális autóiparra nehezedő kockázatokat emeli ki.A ház becslése szerintahhoz a szinthez képest, amelyet a mexikói gazdaság a vámhatások nélkül elérhetne.Mexikó ugyanis egyrészt önmagában hatalmas autópiac, és az amerikai export csökkenésével a mexikói kereslet is gyengülne, másrészt számos nagy autógyár Mexikót használja gyártási központként, éppen azért, hogy onnan az amerikai piacra exportálhasson.Mindez azt jelenti, hogy az amerikai vámintézkedések jelentős hatást gyakorolhatnak a globális autóipari vállalatok bevételeire - hangsúlyozták a Capital Economics londoni elemzői., amelyek a leginkább ki vannak téve a Trump által kilátásba helyezett vámok hatásainak, és e papírok gyaníthatóan a jövőben is gyengén teljesítenek, ha az amerikai kormány teljes egészében végrehajtja a vámemelési tervet.A Capital Economics kimutatása szerintAz MTI másik összefoglalója szerint az autógyártó cégek már régóta jelentős gyártókapacitással vannak jelen Mexikóban kihasználva a helyi olcsó munkaerőt, a szabadkereskedelmi megállapodásokat, valamint az Egyesült Államok közelségét, amely Kínát követően a legnagyobb felvevőpiac termékeik számára.A Reuters hírügynökség a Mexikói Autóipari Kamarára hivatkozva összesítette a Mexikóban termelő jelentősebb vállalatok 2018-as gyártási és export adatait.a legnagyobb japán autógyártó a közép-amerikai államban, Szakértők szerint a Mexikóból Egyesült Államokba irányuló exportja mintegy negyedét teszi ki a cég eladásainak az Egyesült Államokban. A Nissan a Sentra és Versa típusokat gyártja Mexikóban az amerikai piacra.olasz-amerikai autógyártó termelése 639 ezer feletti, ebből az export 631 ezer jármű.német autógyártó, 435 373 járművet gyárt évente és 377 437-t külpiacokon értékesít.Az autóalkatrész-gyártók közül ajapán vállalatok rendelkeznek gyártókapacitásokkal Mexikóban.Az elektronikai cégek közül a dél-koreaitelevíziókat és hűtőket gyárt Mexikóban az amerikai piacra. A tévék szinte mindegyikét az Egyesült Államokba exportálják, a hűtőknek viszont csak egyharmadát a vállalat szóvivője szerint.gyártók közül pedig a francia Safran együttműködésben a General Electric amerikai aviatikai céggel és az amerikai-francia CFM Internationallal az amerikai Boeing 737 típusához szállít hajtóműveket.A kanadai Bombardier hátsó géptörzseket gyárt Global 7500-as típusú nagy hatósugarú repülőgépeihez Querétaro városában.