Durván nekiment Trumpnak a Nobel-díjas közgazdász: Vérlazító képmutatás zajlik

A tavaly év végén elfogadott adóreform, illetve a múlt héten megszületett költségvetési megállapodás miatt újra az államadósság és a költségvetési hiány vált a legfelkapottabb témává az amerikai közéletben. Sok szakértő amiatt aggódik, hogy. A Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) nonprofit szervezet múlt heti elemzésében úgy számolt, hogy a költségvetési hiány már 2019-ben átlépheti az 1000 milliárd dolláros lélektani határt, 2027-re pedig legrosszabb esetben akár a 2000 milliárd dollárt is meghaladhatja majd, ami példátlan lenne az USA történelmében.

Az amerikai kormány a következő 10 év folyamán összesen 763 milliárd dollárral csökkentené az alacsonyabb jövedelműek számára nyújtott egészségbiztosítási támogatást, illetve további 213 milliárdot spórolna a rászorulóknak nyújtott étkezési támogatási programon (SNAP).

Mindezt elnézve okkal lehet dühös az ember, én személy szerint vérlázítónak találom.

Szerinte egyszerűen arról van szó, hogy a párt néhány szupergazdag magánszemély (a párt fő támogatói) érdekeit szolgálja, ezt persze nem lehet nyíltan hangoztatni, hiszen úgy nem nyernének választásokat, ezért inkább folyamatosan hazudnak.

Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász számtalanszor kritizálta már Donald Trump (és kormányának) intézkedéseit, különösen erősre sikerült az a tavaly októberi véleménycikke, amelyben az időközben elfogadott adóreformmal kapcsolatos kormányzati állítások többségét színtiszta hazugságnak nevezte.Most viszont még egy ennél is indulatosabb hangvételű írásban kritizálta nemcsak az elnököt, hanem az egész republikánus pártot. A professzor először emlékeztet rá, hogy tavaly decemberben milyen nagy örömmel ünnepelte mindenki a Fehér Házban, ráadásul mindez egy átmeneti csökkentés lesz, amelyért hosszú távon majd a középosztálynak és a szegényeknek kell majd megfizetnie. Ezután hozzáteszi: a most februárban megszavazott költségvetési csomag békeidőkben. Mindeközben viszont a tervek alapján masszív költségcsökkentést hajtanának végre több olyan területen, amely nemcsak a szegényebbeknek fog fájni, hanem azoknak a dolgozó középosztálybeli családoknak, akiket Trump állítása szerint képviselni szeretne.Krugman a Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) agytröszt elemzését idézi, amely szerint az új költségvetés rengeteg pénzt akar megspórolni a különböző szociális transzfereken. Erre két példa, a teljesség igénye nélkül:- írja Krugman.A professzor szerint az amerikai politika történelem tele van durva képmutatásokkal, ez a mostani azonban túltesz mindenen:Krugman kiemeli, hogy Paul Ryan, az amerikai képviselőház elnöke még 2012-ben, Obama idejében hevesen tiltakozott az emelkedő költségvetési hiány ellen, azt állítva, hogy az ország össze fog roskadni az államadósság terhe alatt, illetve, hogy emiatt újabb gazdasági válságba sodródhat az ország. Most viszont érdekes módon teljes mellszélességgel támogatta azt a tavalyi decemberi adóreformot, ami egyes becslések alapján 10 év alatt mintegy 1500 milliárd dollárral rövidítené meg az államkassza bevételeit. Ezzel párhuzamosan Krugman megjegyzi, hogy a republikánus képviselőket megint elkezdi érdekelni a felelősségteljes költségvetés ideája, amikor a szociális támogatások visszavágásáról van szó.A professzor felteszi a költői kérdést, melyet aztán meg is válaszol: vajon miért járnak el szándékosan ilyen rosszhiszeműen a republikánus képviselők, mikor jól tudják, hogy saját szavazóiknak is ártanak?A Nobel-díjas közgazdász szerint nem arról van szó, hogy fundamentális változás következett volna be a republikánus párt költségvetési hiányhoz való hozzáállásában, ugyanis korábban sem gondolták komolyan a hiány lefaragásának fontosságát, csupán az Obama-kormány sakkban tartására használták fel korábban a témát. A magas hiány ténye már nem annyira foglalkoztatja a közvéleményt, mint néhány évvel ezelőtt (a Pew közvélemény-kutató cég felmérése szerint csak a 14. legfontosabb probléma, holott Obama idején még simán bent volt a top 5-ben), ebben pedig meglátták a lehetőséget a kormányon lévő republikánusok, és ennek fényében cselekedtek, még ha ezzel látszólag saját - évekkel ezelőtti - magukat köpték is szemen.