Durván romlott a magyar külkereskedelmi mérleg

Az euróban számolt import 5,3%-kal, az export viszont csak 2,5%-kal volt magasabb decemberben, mint egy évvel korábban. A negatív export-import olló immár két éve jellemzi a külkereskedelmi folyamatainkat, aminek az eredménye a többlet gyors apadása lett.

Az 5,6 milliárd eurós többlet mellett még mindig nem beszélhetünk rossz egyensúlyi pozícióról, de kétségtelen, hogy a romlás üteme meglehetősen intenzív, utoljára 2009-ben láttunk ennél kisebb aktívumot.

A romlás mögött több tényező húzódik meg. A legfontosabb, hogy a hazai beruházás és fogyasztás (a belföldi felhasználás) gyorsabban bővül, mint a GDP, és így az importigény gyorsan emelkedik. Emellett az export gyengélkedését is feljegyezhettük, ami elsősorban az autóipari termelési nehézségekre (az új környezetvédelmi szabályozásnak való megfelelés problémáira) vezethető vissza. Ugyanakkor az euróban számolt romlásban az is közrejátszik, hogy az energiaárak emelkedése változatlan volumen mellett is csökkentette az többletet. Erre világít rá az alábbi ábra, amely csak a volumenek alakulását mutatja. Mint látható, az exportban év közepén történt egy lekonyulás, év végére pedig visszatért a trendnek megfelelő szintre.

Ez alapján abban bízhatunk, hogy a külkereskedelmi mérleg látványos romlása lassulhat a következő időszakban.