E-matricával közlekedsz az ország útjain? - Több fontos változás is életbe lépett

Az e-matrica rendszerben a díjköteles úthálózat hossza a korábbi 1356 km-ről közel 1380 km-re nő. Az új szakaszok: M35 autópálya (481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti 18,7 km-es szakasz), valamint az M4 autópálya (Berettyóújfalu - 47. sz. főút, 3,7 km).Fontos újdonság, hogy a D2 és B2 kategóriába tartozó járművekre 2019-től a pótkocsikra érvényes jogosultságot (U díjkategória) is meg lehet vásárolni (a D2-es vagy B2-es jogosultság mellett). A rendelkezés egyszerűsíti az autósok életét, mivel a vontatóra megváltott U díjkategóriájú e matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek.az új szabály értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik. Akkor is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány pedig nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.bankkártyával vagy átutalással a https://e-autopalyamatrica.hu portálon akár regisztráció nélkül is elvégezhető díjmentes kiegészítő szolgáltatások igénybe vételével (balesetbiztosítás, üzemanyagkártya), továbbá SMS-ben, applikációk segítségével, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél is megoldható.