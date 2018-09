A Honvédkórház esete nem egyedi

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Dénes Tamás arra is emlékeztetett, hogy a Kórházszövetség akkori elnöke már 2012-ben jelezte a kormánynak, hogy egyetlen kórház sem felel meg a személyi minimum feltételeknek.Meg merem kockáztatni, hogy egyetlenegy kórház, mondjuk megyei kórházakat veszünk, sürgősségi osztálya sem felel meg a személyi minimum feltételeknek. Ha ez nem így van, akkor várjuk a kórházigazgatóknak a levelét a szeptemberi beosztással, és mi a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének honlapjára kitesszük, hogy ebben a kórházban nem így van, abban pedig megfelelnek - magyarázta az érdekképviselet elnöke.A beszélgetésből az is kiderült, hogy az Angliában és Budapesten is dolgozó szakember a fővárosi betegellátásban lát anarchiát és káoszt. Egyet kell értenem az ÁSZ megállapításával, káosz és anarchia van a fővárosi kórházakban, de nem pénzügyi tekintetben, hanem a betegellátás tekintetében - mondta.