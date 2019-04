A Pénzügyminisztérium nevezi ki a kórházakhoz a felügyelőket

A szakembereket a Pénzügyminisztérium nevezi ki a főigazgató és a gazdasági igazgató mellé, az ő munkájukat ellenőrzik majd

A kórházak felügyeletének és irányításának megerősítése érdekében kiépül egy kontrolling- és monitoringrendszer, valamint változik a szakrendelők és a kórházak finanszírozása - számoltunk be a napokban.Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az InfoRádiónak elmondta: a költségvetési felügyelők jelenlététől nagyobb gazdálkodási fegyelmet remélnek, valamint azt is vizsgálják, hogy mely tényezők vezethettek az eladósodáshoz.A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő meghatározza a kórházak teljesítményvolumen-korlátját, ami megszabja a bevételi lehetőségeit. Ez azonban sokszor nincs arányban azzal, hogy milyen infrastruktúrával és személyi állománnyal látja el a feladatát - tette hozzá az államtitkár. A költségvetési felügyelők vizsgálata erre is kiterjed majd, illetve arra, hogy milyen módszerekkel lehetne költséghatékonyan működtetni az intézményeket.- tájékoztatott Horváth Ildikó.A kinevezett szakemberek hatásköre kellően tág ahhoz, hogy megfelelő mértékű hatással legyenek az intézmények működésére - vélekedett az államtitkár.Mint mondta: a napokban megkezdték az intézkedési tervek tárgyalását, ezeken a megbeszéléseken az adott kórház vezetősége, a költségvetési felügyelő, a fenntartó - a legtöbb esetben ez az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - és a minisztérium szakemberei vesznek részt.Közben az Állami Számvevőszék kiadta legfrissebb jelentését a kórházakról, lesújtó kép rajzolódik ki 2013-2017-es időszakról: