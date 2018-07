Ahol 850 ezer forintos egészségügyi szolgáltatáscsomaggal kedveskednek a dolgozóknak

A vállalati egészségügyi szolgáltatáscsomagokról is szó lesz a Portfolio Private Health Forum 2018 rendezvényünkön. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A lapnak nyilatkozó tőzsdecégeknél átlagosan 5-8 százalékkal emelték a fizetéseket.

A Mol a fizikai dolgozók alapbérét 8, a szellemi munkát végzőket pedig átlagosan 5 százalékkal növelte.

Év elején 5 százalékos általános béremelés volt a Magyar Telekomnál, ahol tavaly 19,5 milliárd forintot költöttek személyi kiadásokra.

A Waberer's csoportszinten átlagosan 7-8 százalékkal emelte a fizetéseket az elmúlt egy évben. A bevételek 15%-a megy bérekre.

ilyen a 850 ezer forintos egészségügyi szolgáltatáscsomag, valamint a 700 ezer forintos éves cafeteria, amelynek jövője kérdésessé vált a szolgáltatást drasztikusan szűkítő parlamenti döntés miatt.

A körkép szerint kínzó hiány van informatikusból és sofőrből, valamint fizikai munkásokból . Ezt több tőzsdei cég is érzi a saját bőrén, amelyek béremelésekkel és különböző juttatásokkal küzdenek a dolgozókért.Néhány példa a béremelésekre:A lap arról is beszámolt, hogy a Mol juttatásokkal is próbálja erősíteni a munkatársak hűségét,