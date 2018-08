Aki a népesség öregedésén gazdagszik meg

A Portfolio idén is megrendezi egészségügyi konferenciáját. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

2017 eleje óta az Amplifon társaság részvényeinek árfolyama megduplázódott, miután az egyre öregedő társadalom növekvő keresletet generál a hallókészülékek iránt. Mindez pedig oda vezetett, hogy a vállalat legnagyobb tulajdonosa, a 44,9%-os részesedéssel rendelkező elnök, Susan Carol Holland milliárdossá vált.A milánói székhellyel rendelkező családi holdingcégén keresztül birtokolja ezt a részesedést, mely 2,3 milliárd dolláros vagyonának jelentős részét teszi ki.

Az Amplifon részvényárfolyamának alakulása

35 év felett mindenki hallása romlik

Susan Holland 1983-ban csatlakozott a céghez és 2011-ben lett a társaság elnöke olasz édesanyja után, aki levezényelte a cég tőzsdei bevezetését egy évtizeddel korábban.

New billionaires show hearing aids are a sound investment https://t.co/3aa0yiZB2t — Bloomberg (@business) 2018. augusztus 24.

A kilátások pedig igen kedvezőek a részvénytulajdonosok szempontjából. Az Egyesült Nemzetek előrejelzése szerint 2050-re a 60 évnél idősebb népesség világszerte megduplázódik, számuk eléri a 2,1 milliárd főt. Várakozások szerint 2022-ig a hallókészülék-piac stabil évi 6%-os növekedésre lesz képes.- fejtette ki a portálnak Fiona Watts londoni terapeuta. Azt is hozzátette, hogyA hírügynökség szerette volna megszólaltatni a társaság 62 éves elnökasszonyát, azonban nem nyilatkozott.Vagyonát édesapjától örökölte, aki a brit hadseregben és a különleges erőknél volt katona, 1944-ben került Észak-Olaszországba, hogy lázadó csoportokkal titokban részt vegyen a náci erők megszállása elleni gerillaharcokban a 2. világháború idején. A céget a 2. világháború után indította el és abból profitált igazán, amikor felfedezték a kisebb méretű tranzisztort, melyet a hallókészülékekhez is felhasználtak.De nem az Amplifon elnöke az egyetlen milliárdos ezen a piacon, a hat legnagyobb gyártó több tulajdonosát is gazdaggá tette. ( Bloomberg