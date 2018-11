Átszervez a GE, a magyar leány is érintett

A vízkezelési üzletág tatabányai és oroszlányi gyára a Suezhez került,

az ipari megoldások üzletága, amelyben mintegy ezerkétszázan dolgoznak Ózdon, az ABB-é lett,

a több mint négy és fél ezer embert foglalkoztató fényforrásüzletágat pedig Joerg Bauer, a GE korábbi elnöke viszi tovább addigi, lámpagyártó pozícióján az eredeti, Tungsram néven, immár a GE egyik legnagyobb kelet-európai beszállítójaként.

Az olaj- és gázipari feladatokat az anyacég a Baker Hughesszal közös, 62,5 százalékos GE-tulajdonú vállalkozásba vitte ki.

A jövő évben várhatóan lezárul az egészségügyi üzletág átszervezése, ami Magyarországon körülbelül négyszáz embert érint, és egyben új jogi entitás megjelenésével is jár

A GE Aviation üzletágának hazai gyárába épp most ér keznek újabb tevékenységek, és vélhetőleg szükség lesz további, jelentős kapacitásbővítésre is.

Ascsillán Endre a GE globális átalakulásának magyarországi következményeiről is beszélt. "z az átalakulás változásokat hoz a magyarországi jelenlétünkben is. Így, bár a múlt évi lépések nyomán jelentősen csökkent a fizikai dolgozók száma, az exportképességünkön és volumenünkön ez alig érződik" - magyarázta.Részletezte a magyarországi üzletágak további sorsát is:- vetítette előre a további terveket a GE hazai alelnöke, aki hozzátette: ennek magyarországi egysége főként az orvosi képalkotó diagnosztikához kapcsolódó szoftvereket fejleszt.Ascsillán Endre azt is kiemelte: a repüléstechnika, az energia és a megújuló energia üzletágakra fókuszál a társaság. "A körülbelül kétezer fős Global Operations Üzleti Szolgáltató Központ 2019 elejére e változásokhoz alkalmazkodva szintén rugalmasabb, hatékonyabb lesz" - fűzte hozzá. "A feladatok és a dolgozók egy része átkerül magukhoz az üzletágakhoz, egy részüket pedig egy szintén bővítésben gondolkodó stratégiai partner veszi át, a többiek pedig változatlan formában működnek és dolgoznak tovább" - magyarázta.A GE Hungary alelnöke emlékeztetett arra is, hogy a társaság az Arabelle nevű turbinájával nyerte meg a turbinaszigetek szállítására a Roszatom által kiírt tendert. És ezek a berendezések kizárólag a francia gyárukban készülnek. A turbinaszigetekre vonatkozó csomag tartalmaz Veresegyházon készülő berendezéseket is - ismertette. Azt javasolta a hazai beszállítóknak, hogy a kkv-knak célszerű egy klaszterbe, ernyőszervezet alá tömörülniük, amely eljár a nevükben, érdekükben.További lehetőség a magyar cégek előtt, hogy. Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöke elárulta: éppen ezért Budapesten, Debrecenben és Nagykanizsán szerveztek beszállítói fórumot a GE-vel közösen.