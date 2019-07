Az állami kórházak betegszobáinak 98 százalékában nincs klíma

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A válaszok szerint az intézmények 67 százalékának a központi műtője klímás, 59 százalékuknak az intenzív osztálya is hűtött. A betegszobáknak viszont már csak a két százaléka klimatizált, az ambuláns vizsgálónak pedig csak a 9 százaléka.

Ficzere Andrea főigazgató Uzsoki Kórház Az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese.1992-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1997-ben neurológia, 2006-ben reumatológia szakvizsgát tett. 2002-ben Ph.D fokozatot... Tovább »

mert amikor több mint 30 fok van egy egészségügyi intézményben jelentősen megnő a fertőzés veszélye is.

ha idén már nem is, de jövő nyárra megoldódhat az intézmények hűtési gondja.

Sok kórházban probléma a klimatizálás - derült ki a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) elnökének gyors felméréséből, amelyet keddi cikkében a Népszava idéz . A felmérést Gulyás Gergely kancellária miniszter biztatására készítették, ennek keretében valamennyi intézménynél rákérdeztek: jelent-e gondot a mesterséges hűtés hiánya. A lapnak Ficzere Andrea, az MKSZ elnöke elmondta: a 108 kórházból mintegy 46 válaszolt.A válaszokból kitűnik az is, nem csak a klíma hiánya a gond, hanem az is, hogy a meglévők kétharmada elavult készülék, az intézmények felének pedig nincs pénze a karbantartásra.A kórházszövetség elnöke elismerte, hogy a kórházak hűtése nem csak a betegek, és a dolgozók kényelmét szolgálja, hanem a betegbiztonság fontos tényezője,A felmérés eredményét megkapja Gulyás Gergely és a kórházszövetségnél abban bíznak, hogy ez alapján költségszámítás készül a kórházak klíma-problémájának megoldására. Azt is kiemelte: