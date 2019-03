Az innovatív gyógyszereket támogassa jobban az állam - Ezt kérik a betegek

A többség (52 százalék) úgy véli, a drágább készítményeknek több támogatást kellene biztosítani. A kutatás válaszadóinak 64 százaléka szerint már az ezer forintnál, míg 31 százalékuk szerint az 5 ezer forintnál drágább gyógyszereket mindenképpen támogatnia kellene az államnak.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) gyógyszerekkel kapcsolatos országos reprezentatív kutatásának eredményei szerint a magyarok túlnyomó többsége (92 százalék) tisztában van azzal, hogy az állam a patikai vényköteles és kórházban kapott gyógyszerekre nyújt támogatást.A többség szerint a magyar államnak jobban kellene támogatnia az innovatív, új fejlesztésű gyógyszerek árát, valamint a betegek számára történő gyorsabb hozzáférhetőségét. A megkérdezettek szerint a szomszédos, kelet-európai országokhoz képest a magyar állam kevesebbet költ (48 százalék) a gyógyszerek támogatására, és mindössze 2 százalék véli úgy, hogy az állami gyógyszerár-támogatás mértéke megegyezik vagy meghaladja a környező országok állami támogatásának mértékét - olvasható a szervezet közleményében."A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a szakmai érvek mellett a lakosság is elvárja a gyógyszerek állami támogatásának növelését" - magyarázta Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója. Ez azért is lenne különösen időszerű, mert az állam az elmúlt 12 évben nettó értéken nem növelte a gyógyszerkassza költségvetését.Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete azt is felmérte, hogy a magyarok szerint mennyi új fejlesztésű gyógyszer vár jelenleg társadalombiztosítási befogadásra. Az eredmények alapján a válaszadók jelentősen alábecsülték a listán szereplő terápiák számát. Miközben ugyanis jelenleg több mint 70 készítmény vár a döntésre, a megkérdezettek 60 százaléka 20 vagy annál kisebb számot említett. A többség (55 százalék) szerint folyamatosan, míg 22 százalék szerint félévente lenne szükséges döntést hoznia az államnak az innovatív gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról.