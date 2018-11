Beavatkozás előtt az egészségügy - Mi sül ki ebből?

Terítéken a magyar egészségügy a Portfolio Private Health Forumon. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy salátatörvény nevének megfelelően vegyes saláta, azaz technikailag egy javaslatba sűrít szakmailag össze nem illő, de valamiért aktuálisnak vélt javaslatokat. Így van ez most is: egy javaslatban van a véradással kapcsolatos adatkezelés, a köz és magán szétválasztása, a kamara elnökének örökös újraválaszthatósága és a homeopátiás szer rendelésnek szigorításáig minden egyéb aktualitás. Ebben az írásbanAz elmúlt 8 év az egészségügyben valójában tétlenül telt, azaz nem tudunk semmilyen reformértékű lépésről beszámolni. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az utolsó érdemi reformkísérlet 2007-ben volt, és az - elsősorban a FIDESZ politikai célú népszavazása miatt - elbukott, akkor végképp indokolt lenne már valami érdemi, rendszerszintű változás, hiszen a jelenlegi rendszer társadalomfilozófiai alapjai, keretei még 1993-ban alakultak ki. A reform tehát késik, vagy inkább egy tétlen reform zajlik: a kormányzat hagyta a magánegészségügy spontán elburjánzását, és ma már a magánegészségügy a járóbeteg-ellátás terén súlyában, kapacitásában megelőzi közellátást.

Mit kellene megoldani?

Mi várható az új szabályozástól?

A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató közfinanszírozással lekötött kapacitásai terhére nem nyújthat nem közfinanszírozott ellátást

A társadalombiztosítás a magánszolgáltatóktól is vásárolhat szolgáltatást

Ha az érintett települések lakossága számára - figyelemmel az elérhetőségi szabályokra - megközelíthető közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató az átcsoportosítandó kapacitás alapján végzendő egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges minimumfeltételeket nyilatkozata alapján biztosítani nem tudja, úgy az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásába adott szakmára működési engedéllyel rendelkező nem közfinanszírozott szolgáltató is bevonható.

Összegzés

Az a mód, ahogy a kormány szét akarja választani a köz- és magánszférát, csak a magánszolgáltatóknak jó, és nem old meg semmit a két szféra mutyizós összekacsintós orvos érdekű összejátszásból. Ez (figyelembe véve az ÁSZ elnökének kirohanásait is) a közszolgáltatások további leromlását vetíti, elő, hiszen a pénz és az egészségügyi személyzet még inkább a magánellátásba fog áramlani.

Kincses Gyula

egészségpolitikus

Idén tavasszal írtam a blogomban, hogy "Orbán lemondott arról, hogy megoldja a megoldhatatlant . Nem sodródás, nem koncepciótlanság, hanem tudatos magárahagyás, azaz itt és most egy tétlen reform folyik. ... És majd ha "kiforrta magát, akkor rá lehet tenni egy korszerű piackonform szabályozást a biztosítási oldalról is."Úgy tűnik, a miniszterelnök elérkezettnek tartja az időt a köz- és magánfelelősség újraszabályozására, az egészségügyi rendszer érdemi átalakítására. Az egészségügy történetében mérföldkő, hogy a miniszterelnök - aki eddig a jelentős megszólalásokban (Bálványos, Kötcse) kerülte az egészségügyet, mint témát -, az idei polgári pikniken fontos állítást tett. Beszámolók szerint az egészségüggyel kapcsolatban azt mondta Orbán : "a kórházak állapota rendben van, de az egészségügyben változtatni kell. Első lépés az állami és magántulajdon szétválasztása lesz." Ne bonyolódjunk abba bele, hogy mennyire gyengíti a mondás erejét az állítás első felének hitelessége (lásd János kórház) és azt sem tudjuk, hogy tudatos állítás, vagy miniszterelnöki nyelvbotlás, esetleg média transzlációs hiba volt, hogy a tulajdon szétválasztása jelent meg, mint prioritás, nem pedig a köz- és magánszolgáltatások szétválasztása., mert a szocializmusban a magánegészségügy valójában a kerekítési hiba alatti jelentőségű volt, de az állami kórházakban, SZTK-ban virágzott a magánrendelés, a szívesség-csere (autó kiutalás nagyműtétért), és persze akkor is jellemző volt a hálapénz alapú "megkért műtétek" sokasága. (E sorok írója is ebből vette a Trabantját a '80-as évek elején). Majd jött a rendszerváltás, de az, hogy az orvos munkaidőben állami eszközzel, államilag fizetett asszisztencia segítségével magánrendel, amit a beteg hálapénzzel fizet meg, az semmit nem változott. Legfeljebb a "ráutaló magatartás" és a fogyasztói nyomás erősödött, miután nő a hiány az egészségügyben és egyre nehezebb normális időpontot, vagy személyességet kapni. Mindez zsebből zsebbe vándorol, de ne feledjük: nem kizárólag az orvos mohósága, hanem a törvények zárják ki, hogy legálisan, számla szerint fizessen a beteg.De miután a két egészségügy mindkét oldalán zömmel azonos szereplők ültek, ki tudott alakulni az a gyakorlat, hogy a tömegrendelésen az orvos közli a kérdezgető beteggel, hogy itt erre most sajnos nincs idő, és visszajöhet a következő időpontra, de az pár hónap. De persze ha úgy gondolja, hogy hamarabb szeretne ennek utána járni, akkor holnap délután a magánrendelésén ezt szépen meg tudjuk beszélni. Az is gyakori, hogy az orvos mellékállásban rendel egy - két - három magánrendelőben, és ott közli a beteggel, hogy a baj nagyobb, mint amit egy kis magánklinikán meg lehet oldani, de ha szerdán reggel bejön a kórházba - ahol főállásban dolgozik -, akkor meglátjuk, mit tehetünk azzal a hosszú várólistával. És biztos, ami biztos, hozzon magával pizsamát is. A beteg a kórházban természetesen hálapénzért megoperálva magánbetegként lesz kezelve. Mindez olyan kifinomult technikákig fajul, hogy egy szülész, mint kedves, sok szabadidővel rendelkező ember, önkéntes segítőként bemegy egy kórházba egy éjjel, és lássunk csodát: a magánrendelésen hozzá járó kedves fiatalasszonyra épp akkor jön rá a szülés.Hibaként szokták felróni azt is, hogy a magánrendelésen az orvos a "benti", állami beutalóján küldi el a beteget röntgenre, laborra, amit a tb fizet. Ebben én megengedőbb vagyok: ha a beteg fizeti a társadalombiztosítási járulékot, érvényes a TAJ kártyája akkor ez jár neki. (Csalás csak akkor lenne, ha a beteg a magánorvosnak is kifizetné azt, amit a tb terhére végeztek el.) Ezt tehát nem felemlegetni, hanem legalizálni kellene. A magánorvos is adhasson beutalót tb ellátásra, és az állami orvos is küldhesse a beteg kérésére magánorvoshoz a beteget, megosztva vele az eddigi eredményeket., és csökkenjen a kettős igénybevétel miatti redundancia. Ma nem ez van, nem a betegérdek mentén szerveződik a két rendszer együttműködése, hanem orvosérdek mentén. (Ez néha lehet jó a betegek is, de más kárán: vagy az állam, vagy a többi beteg, de valaki mindenképpen rosszul jár.)A probléma valós, de nézzük, mit old meg ebből a kormány javaslata. Előre bocsájtva a végét: semmit. A kiszivárgott előterjesztés szerintEz azt jelenti, hogy ha egy szolgáltatótól (kórház, rendelő) az egészségbiztosítás lekötött bizonyos kapacitást (ágyat, rendelési időt, esetszámot) akkor azon az ágyon, rendelési időben magánfinanszírozású ellátás nem nyújtható. Mit jelent ez? Azt, hogy kórház, a rendelő a lekötött kapacitáson semmilyen többletszolgáltatást nem nyújthat legálisan a betegnek. Az üres ágyra nem fektethet fizetős beteget (még külföldit sem), és ha a beteg kiegészítő szolgáltatást (más anyagú protézist, könnyebb gipszet, másfajta fájdalomcsillapítást, pl.: altatást) szeretne, ezt nem veheti meg többletszolgáltatásként. Vagy jó neki az, ami az "alapcsomagban" ingyen jár, vagy elmegy a magánellátásba, és kifizeti az egészet piaci áron, azt is, ami a tb terhére jár neki. De a törvény szövege alapján, még a VIP kórtermeknek is vége. Mert ha a VIP kórterem a társadalombiztosítás által befogadott kapacitás, akkor nem lehet pénz kérni az emelt szintű hotelszolgáltatásért, ha pedig nem az, akkor nem lehet ott közfinanszírozott ellátást nyújtani. (Magyarul: ha tiszta fürdőszobát szeretnél, akkor fizesd ki a műtétet is.)Nézzük, hogy ez a szabály mit old meg a fent leírt, évtizedes problémákból. Ahogy írtam, semmit, sőt: konzerválja a hibákat. Nem szünteti meg a két szféra mutyizós együttműködését és szükségszerűen erősíti, tartósítja a hálapénz szerepét. Ha az orvos vagy a kórház semmilyen többletszolgáltatásért nem kérhet pénzt a betegtől, akkor marad a számonkérhetetlen, ellenőrizhetetlen és fogyasztóvédelem nélküli borítékos rendszer. A beteg szeretne orvost, intézményt választani, személyességet vásárolni, és tudjuk: amit nem lehet legálisan, azt megoldjuk "okosban". Ez csak erősödik ettől az új szabálytól.A legfontosabb, az rendszerszintű változás.a magánszféra felé tereli a betegeket, ésEz az amerikanizálódás nemcsak igazságtalan és káros a társadalom egészének az egészségére, de ebben a rendszerben Magyarországon sem a szegény, sem a gazdag nem jutna megfelelő ellátáshoz. Ha efelé sodródunk, akkor a közellátás szegényellátássá züllik, ugyanakkor a gazdag sem jut teljeskörűen megfelelő ellátáshoz, mert a nagybetegségek kezelésére üzemméreti okokból nem tud országos lefedettséggel felkészülni a magánegészségügy. A gazdag, amíg nem súlyos beteg, addig a magánegészségügybe önti a pénzt, de ha tényleg baj van, akkor ő is a közösségi egészségügytől várja majd a megoldást. Ott viszont a jelen szabályok szerint nem költhet legálisan. Fel kell fogni, hogy ez nem megoldás, mertAzösszességében, pedig a magyar lakosság EU átlagban ma is igen sokat költ gyógyításra. Az EuroStat adatai szerint 2015-ben csak Bulgáriában, Lettországban és Görögországban költött arányaiban többet a lakosság egészségügyi ellátásra, mint nálunk. Ez most még tovább fog romlani, mert az új rendelkezés egyértelműen a magánegészségügy felé tereli a betegeket. A törvény üzenete: ha mást, ha többet, ha máshol szeretnéd, akkor vagy fizess hálapénzt, vagy irány a magánellátás! Nemcsak a lakosság jár rosszabbul, mert. Ne feledjük: a magyar lakosság ma kb. 500 milliárd Ft-ot költ egészségügyi szolgáltatásokra. Ez nagyon sok pénz, de az új szabályozás kvázi kizárja azt, hogy ebből a közkórházak, egyetemi klinikák is részesüljenek. (Kivéve, ha elkülönített magánklinikát építenek.) Nekik marad a lerohadás, a pénztelenség, az érdekeltség hiánya.(Hogy mi is az a kiegészítő biztosítás, és miért fontos, arról e lap hasábjain írtam .) A városi legendák szerint a miniszterelnök nemcsak a köz és magán szétválasztását írta elő, hanem kiadta azt a jelszót is, hogy növelni kell a kiegészítő magán-egészségbiztosítás szerepét Magyarországon. Ez jó,. A kiegészítő biztosítás az, amikor a biztosítással "hozzávásárolunk" a kötelező egészségbiztosítás alapcsomagjához. Ez a törvény kizárja a hozzávásárlást, az osztott finanszírozást, azt, hogy a beteg a közszolgáltatóknál kiegészítse a társadalombiztosítás ellátási csomagját. Ha erre vágyik, akkor az új szabály alapján egész ellátást a magánszférában kell megvásárolnia, és, a "kétszer fizetsz ugyanazért" elv alapján.A salátatörvény még egy ponton érinti a köz és magán viszonyát . A javaslat szerint:Bikkfanyelvről lefordítva azt jelenti, hogy ha valahol ellátási hiány van, és a szükséges kapacitásbővítést a közszolgáltatók erőforráshiány (orvoshiány) miatt nem tudják vállalni, akkor. Ezt több elemző úgy értékeli, hogy itt bújt ki a szög a zsákból: íme, a magánszolgáltatókhoz akarják átjátszani az Egészségbiztosítási Alap pénzét. Aligha. Mert mi történik? A NEAK (régen OEP) eddig is kötött magánszolgáltatókkal szerződést, de eddig a szolgáltatók pályáztak, kopogtattak a NEAK-nál szerződésért. Most annyi a változás, hogy ellátási hiány esetén a NEAK is keresheti a magánszolgáltatókat. Ez jó, még ha ellentétben is áll a kötcsei mondással. (Első lépés az állami és magántulajdon szétválasztása lesz.) A baj nem ez, hanem az, hogy nem nagyon fog működni. Az új törvény ezekre a szolgáltatókra is vonatkozni fog: az így lekötött magánkapacitásokon a magánklinikák nem kérhetnek pénzt semmiért a betegektől. Ez csak akkor éri meg, ha kihasználatlan a kapacitása, nincs elég betege. De ha a NEAK azért akar szerződni, mert kapacitáshiány van, akkor a közellátási hiány miatt vélhetően van elég magánbetege, és a szolgáltató nem fog ugyanarra az ellátásra negyedáron, komoly ellenőrzéseket kockáztatva szerződni. Ez a módosítás szerintem semmilyen kockázatot nem rejt, nem láb az ajtórésben, de megoldásként is erősen korlátos., de ez csak akkor nem hordoz komoly társadalmi kockázatot, ha ez nem kényszerből választott alternatíva. Amit tisztán kell látni:. Ha ez megvan, akkor majdnem mindegy, hogy milyen a két rendszer viszonya, ha meg nincs, akkor bármilyen szabályozás a kettészakadás felé visz. Itt és most