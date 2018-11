Bejelentették: plusz pénzt kap idén az egészségügy

Megjelent a közlemény

A pluszforrások biztosításával 6,5 milliárd forinttal emelik az összevont szakellátásra, több mint 23,5 milliárd forinttal a gyógyszertámogatásra, csaknem 6 milliárd forinttal egyéb gyógyászati segédeszköz jogcímre és mintegy 900 millió forinttal a kötszertámogatásra fordított összeget.

Üzent az egészségügyi államtitkár

nem megengedhető, hogy egészségügyi intézmények vezetői ne tartsák be a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásokat.

A törvények betartása alapkövetelmény

Összegezve rámutatott: mindenekelőtt szabályosan és átláthatóan gazdálkodó egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon.

A szabálytalan működés és gazdálkodás, a törvényi előírások be nem tartása pedig anarchiához és káoszhoz vezet

Horváth Ildikó fenti egy mondatos kijelentése után az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadta a közleményt , melyből kiderül, mire is fordítják a plusz pénzt."A kormány elkötelezett a lakosság és kiemelten a gyermekek egészségügyi állapotának javításában, ezért a gyógyítás minőségének és hatékonyságának növelése érdekében a 2018. november 14-i kormányülésen az Emberi Erőforrások Miniszterének javaslatára arról döntöttek, hogy 37 milliárd forinttal emelik az Egészségügyi Alap kasszáját, így még több pénz jut az egészségügyre" - írják.Az emeléssel párhuzamosan olyan intézkedések kidolgozására is sor kerül, amelyek éves szinten mintegy 5 milliárd forinttal csökkenhetik az Egészségbiztosítási Alap kiadásait.Az EMMI államtitkára fontos üzenetet is küldött a kórházvezetőknek:A nemrégiben kinevezett egészségügyi államtitkár szavai kifejezetten érdekesek abból a szempontból, hogy augusztusban épp az ÁSZ indította el a lavinát a kórházak gazdálkodása körül:Az államtitkár ismertette a minisztérium irányítása alá tartozó intézményekben, a középirányitó Állami Egészségügyi Ellátó Központ által végzett ellenőrzések tapasztalatait, az ellenőrzési struktúrákat, és szólt a likviditási helyzet ellenőrzési lehetőségeinek áttekintéséről is.Hangsúlyozta, hogy általános hiba többek között a hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozás, a kórházon belüli információáramlás, illetve a kórházon kívülre történő kapcsolattartás szabályozott rendszerének hiánya. További feltárt hiányosságok, hogy a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, teljesítés igazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak személyét írásban nem jelölték ki, és hiányosak a munkaköri leírások, a leltározási ütemtervek, az intézményi honlapra való feltöltések, úgy mint a költségvetés vagy a beszámoló - sorolta.Az államtitkár az elvárt eredmények között kiemelte az ÁEEK kormányrendeletben ellenőrzéssel kapcsolatos feladatoknak való magasabb szintű megfelelést, az intézményeket érintő ellenőrzések számosságának növelését, az ellenőrzések megállapításai alapján a lokális probléma kezelést, vagy rendszerszintű intézkedések meghozatalát. Az államtitkár fontosnak ítélte ezen túlmenően a bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések megalapozottságának és eredményének értékelését a kórház likviditási helyzetének javítása érdekében."Ahogy a gyógyításban, úgy a gazdálkodásban vannak protokollok - jogszabályok - amelyek biztosítják a szabályos működést és gazdálkodást" - hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér alelnök az Állami Számvevőszék legújabb közpénzügyi vezetőképző szemináriumának nyitóelőadásában. Az elmúlt években ellenőrzött egészségügyi szakrendelők vezetőinek szervezett tudásmegosztó programon az ÁSZ alelnöke hangsúlyozta: "a törvények és gazdálkodási szabályok betartása elengedhetetlen feltétele az eredményes vezetői munkának".Az Állami Számvevőszék az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított mind a kórházak, mint központi költségvetési szervek, mind az egészségügyi szolgáltatást nyújtó önkormányzati gazdasági társaságok, szakrendelők ellenőrzésére - nyitotta előadását az ÁSZ alelnöke. Warvasovszky Tihamér rámutatott: az ellenőrzések indokoltságát erősítette, hogy az egészségügyi gazdálkodó szervezetek tevékenysége a társadalom széles rétegét érinti, hiszen évente több millió ember veszi igénybe a kórházak és járóbeteg-szakellátók szolgáltatásait.Az alelnök felidézte: az Állami Számvevőszék 2016 és 2018 között összesen 31 járóbeteg-szakellátást is végző egészségügyi szolgáltató ellenőrzését végezte el. Warvasovszky Tihamér rámutatott: az ÁSZ ellenőrzései a szakmai feladatellátásra nem terjedtek ki. Ugyanakkor a közpénzekkel és közvagyonnal való szabályszerű gazdálkodás az egészségügyi feladatellátásra is hatással van, mivel a gazdálkodási szabálytalanságok a szakmai feladatellátás biztonságát is veszélyeztetik - világított rá az alelnök.A jogszabályi előírások betartása, a szabályos működés biztosítása és fenntartása alapvetően nem pénzkérdés, a szabálytalan működési és gazdálkodási gyakorlat mellett a finanszírozást ugyanis nem lehet objektíven értékelni.- ismételte meg Warvasovszky Tihamér Domokos László korábbi szavait.