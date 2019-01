Bővített a magyar egészségügyi sikercég

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a következő időszak gazdaságpolitikájában a minőségi változásokra, a hatékonyságra, és a termelékenységre kell helyezni a hangsúlyt. Ennek megfelelően a kormány a program keretében olyan beruházásokat támogat, amelyek új technológiák bevezetésével emelik a vállalat versenyképességét, növelve a költségvetés számára is mérhető adó- és járulékbevételeket. A tárcavezető kitért arra is, hogy a támogatott fejlesztéseknek köszönhetően összesen 2.345 új munkahely jön létre az országban.Varga Mihály rámutatott, hogy az egészségiparban, és ennek részeként az orvosi berendezések és eszközök gyártásában világviszonylatban is komoly verseny zajlik. Magyarországon ugyanakkor jó alapokra építhet, ugyanis a szektor és azon belül a gyógyászat, a gyógyszergyártás és a biotechnológia adja a bruttó hazai termék mintegy 10 százalékát. A magyar orvostechnikai ipar élen jár az innovációban és a hazai vállalatok minden kontinensre eredményesen exportálják termékeiket, ezért érdemes kiemelten foglalkozni ezzel a területtel - tájékoztatott a miniszter.Varga Mihály a vállalatról szólva elmondta: a teljes egészében hazai tulajdonban lévő cégcsoport már a világ 90 országába viszi el magyar ipar jó hírét., három gyártósorral, öt megmunkáló központtal, valamint két esztergagéppel bővült a kapacitás. A dolgozók létszáma pedig 32-vel 90-re nőtt. A száz százalékban magyar tulajdonú cég laborkészülékekhez szükséges, egyszer használatos műanyag laboratóriumi edényeket gyárt.A társaságról korábban részletesen foglalkoztunk:

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b) Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere (b2) és Zettwitz Sándor ügyvezető-tulajdonos (b3) a 77 Elektronika Kft. Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központjának avatásán Budapesten 2017. október 27-én. Az orvos-diagnosztikai berendezések fejlesztésére létrehozott központot egy családi cég több mint 1 milliárd forintos befektetéssel valósította meg. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Bruzák Noémi