Cáfolja az Emmi a kiszivárgott információkat

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívta a figyelmet arra, hogy nem felel meg a valóságnak az, hogy Kásler Miklós miniszter nem tudott megfelelő vezetőt találni az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) élére, és az államtitkár megkerülésével nevezett ki egy ötfős irányítótestületet.Továbbá nem igaz az sem, hogy bizonytalanság van az október elseje óta működő Nemzeti Népegészségügyi Központ működésében, az átszervezés zökkenőmentesen ment, a 800 dolgozó munkahelye, fizetése egy percig sem volt veszélyben.Nem igaz az, hogy a miniszter nem rendelt többletforrásokat a kórházi fertőzések megelőzését szabályozó rendelet végrehajtására, a többletfeladatokra 2,2 milliárd forint plusz összeget is kapnak az intézmények.Nem igaz az, hogy a miniszter felelőssége volt, hogy csúszott a kollegiális szakmai vezetők megválasztása. Nem igaz az online lap azon kijelentése, amely árván maradt projektekről szól, megemlítve az Egészséges Budapest Programot, amely a valóságban a legnagyobb rendben zajlik,A vastag- és végbélrákszűrési programmal kapcsolatban a miniszter öt nappal ezelőtt rendelt el vizsgálatot, ami a felelősség teljes körének feltárását hivatott szolgálni, különös tekintettel a közbeszerzések revíziójára.Nem felel meg a valóságnak a cikk azon állítása sem, amely a miniszter "bűneként" próbálja beállítani a sürgősségi ellátás némi csúszását is. Valójában az egészségügyi államtitkárság hiányos előterjesztést készített, és a miniszter ezért korrekciót rendelt el.Továbbá a minisztérium által kiadott közlemény szerint semmi nem támasztja alá a cikk azon állítását, hogy a kormány által létrehozott EMMI ne lenne működőképes. A családügyben, a kulturális és az oktatási kérdésekben is jelentős elmozdulás történt az utolsó két hónapban.Az egészségügyi államtitkárságnak közel négyszáz munkatársa van, így nem lehet azt állítani, hogy túlterheltek lennének, illetve, hogy teljesíthetetlen, lehetetlen határidőket kényszerített rájuk a miniszter.Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy az egészségügyi államtitkár nem jelenhetett meg szakmai konferenciákon, hiszen több alkalommal, Rómától New Yorkig, Bécstől Tallinig vett részt külföldi szakmai rendezvényeken helyettes államtitkáraival, és a miniszter számos alkalommal delegálta hazai eseményekre is.