Döbbenetes adatok az új gyógyszerrendszerről

A tájékoztatás szerint az informatikai adattárházba évi 17 milliárd doboz vényköteles gyógyszer adatait 4600 különböző gyártóhelyről jelentik majd be és mintegy 177 ezer gyógyszer-értékesítő ponton, vagyis gyógyszertárakban deaktiválják majd.

A gyógyszerhamisítás ellen hozott uniós rendelkezés pontosan meghatározza azt, hogy kinek és hogyan kell ellenőriznie a gyógyszerek eredetiségét. Ez tulajdonképpen egy "végponttól végpontig" jellegű ellenőrzést jelent majd, a gyógyszerészeknek a kód alapján minden egyes doboz kiadása előtt meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az adott készítmény adatait a gyártó korábban rögzítette-e az adattárházban. Értékesítést követően a gyógyszerészek a kódot deaktiválják, így biztos, hogy a hamis termék fennakad a hálón, nem kerül a betegekhez.A biztonsági rendszer részeként 2019 februárjától a gyógyszeres dobozokon lesz egy kétdimenziós vonalkód, továbbá egy "dézsmabiztos", manipulálás elleni eszköz is, amely a csomagolás eredetiségét bizonyító kód.Mint írták, lesz néhány olyan változás is, amellyel a betegek is szembesülnek majd. A rendelet ugyan 2016-tól hatályos, de alkalmazni csak 2019. február 9-től kell, így lesznek olyan a készítmények, amelyek az alkalmazás időpontját megelőzően, biztonsági elemek nélkül kerültek forgalomba, de a lejáratuk napjáig árusíthatók lesznek.A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mintegy öt évig egy készítményből akár kétféle is elérhető lesz: egy kódolt és kódolatlan csomagolású változat. A biztonsági elem elhelyezése miatt a gyógyszeres dobozok mérete változhat, nagyobb lehet, ám a dobozban lévő gyógyszer közvetlen csomagolásának mérete nem módosul, így előfordulhat, hogy a nagyobb dobozban csúszkál majd a készítmény.Az OGYÉI kitért arra, mindent elkövet azért, hogy az ellátórendszer valamennyi szereplője felkészült legyen.Március végén közölte a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz), hogy mintegy félmilliárd forintból megkezdte a nemzeti gyógyszer-azonosítási rendszer felállítását a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zrt. A rendszer műszaki kiépítését és az ehhez kapcsolódó technikai feladatokat a német tulajdonú Arvato Systems GmbH informatikai cég végzi.Balogh Enikő Réka, a HUMVO ügyvezető igazgató az MTI megkeresésére akkor közölte, hogy a rendszer folyamatos működtetése évente félmilliárd forintba kerül. A bevezetés, majd ezt követően a működtetés költségei a gyógyszer gyártóit és a forgalomba-hozatali engedélyek jogosultjait terhelik.Hozzátette, hogy az első felhasználók csatlakozása és a tesztidőszak 2018 májusában indul, a fogyasztók az új típusú, egyedi azonosítókkal ellátott csomagolással először a 2019. február 9-ei indulás után találkozhatnak.Greskovits Dávid, a Magyosz elnöke az MTI-vel közölte, hogy az egyedi azonosítók rendszerének bevezetésével összefüggő kezdeti beruházás kötelezettsége mintegy