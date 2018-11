Egészségügyi szétválasztás: ítéletet mondtak a cégvezetők a kormány tervéről

szerint nem lenne jó megoldás ez, de a jelenlegi körülményekből ennyit lehet kihozni. Nem megtiltani akarja, hanem rendezett mederbe próbálja terelni a kormány az állami kapacitások kihasználását.butaságnak tartaná, ha megvalósulnának a tervek, igaz egyelőre nem tudni, mi sül ki pontosan belőlük. Attól tart, a fizetőképes ügyfelek a magánegészségügybe fognak átmenni, a többiek továbbra is a paraszolvenciát választják majd, miközben nincs két egészségügyi rendszerre való orvos.szerint össze lehetne fésülni a magán- és az állami egészségügyi ellátást: a szolgáltatást igénybe vevő betegek dönthetnének, hogy az állam általfizetett szolgáltatáson felül igénybe veszik-e a magánúton fizethető többletszolgáltatást. A színvonalas orvos-beteg kultúrát ma a magánegészségügy képviseli, a verseny mindenkinek jót tenne. Kovács Antal, a Da Vinci Magánklinika ügyvezető igazgatója szerint a közfinanszírozott ellátásokat nem lehet megkülönböztetni a kórházakban a magán-egészségügyi ellátásoktól, inspiráló lehetne mindkét fél számára egy összehasonlítható szolgáltatásokon alapuló versenyhelyzet kialakítása és a co-payment bevezetése.úgy látja, valami megmozdult a döntéshozói szinten a magán- és állami egészségügy szétválasztása irányába, de szinte lehetetlen lenne párhuzamos kapacitásokat egymás mellett felépíteni. Jó irány lenne ugyanakkor egyes közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatások magánkézbe adása, de ehhez co-paymentre vagy új biztosítási konstrukciókra lenne szükség.

A Private Health Forum 2018 első panelbeszélgetésének résztvevői. Moderátor: Lantos Csaba. Fotó: Stiller Ákos.

Mi kényszerítheti ki az egységes minőséget a köz- és magánegészségügyben?

Mi kell ahhoz, hogy a politika több finanszírozást próbáljon becsatornázni a munkáltatóktól, vállalatoktól?

Portfolio Private Health Forum 2018 (galéria, 10 kép)

szerint az a legnagyobb probléma, hogy OTH-engedélyre van szükségük az orvosoknak és az intézményeknek is. Egységes minőségbiztosítást, kontrollt, teljesítményértékelést és visszacsatolást kellene alkalmazni minden egészségügyi ellátó fölött, függetlenül a tulajdonosi hátterétől.szerint egy hazai szolgáltató kivételével nem merik kitenni az ablakba a szolgáltatók, hogy milyen teljesítménymutatókkal és sikerességgel dolgoznak. Ma jórészt ugyanazok az orvosok dolgoznak a köz- és a magánegészségügyben - azért sem lenne jó a teljes szétválasztás, mert aki csak a magánegészségügyben dolgozik, azt nem érik a minőséghez szükséges, más típusú (közintézményben szerezhető) impulzusok. Elő kellene írni a magánegészségügyben dolgozó orvosok számára is, hogy időnként megforduljanak a közintézményekben is. Szerinte a szétválasztás helyett azt kellene jobban szabályozni, mikor és mily módon kerülhet át a beteg az államiból a magán rendszerbe vagy fordítva.elmondta: saját mérési rendszerrel, sztenderdizált folyamatokkal és képzési elemekkel igyekeznek biztosítani a minőséget, és pl. hagyják, hogy a saját Facebook-oldalukon "köpködjék" őket a betegek, mert ez lehetőséget teremt a hibákkal való szembenézésre.szerint nagyobb transzparenciára lenne szükség az egységes és magas minőséghez, mert számos egészségügyi eredmény ma nem elérhető, az egységesség hiánya pedig alma-körte típusú összehasonlításokhoz vezet.szerint nagyon előremutató fejlesztések vannak a minőségbiztosítások területén a PRIMUS-nak köszönhetően, amelynek a védjegyét a közfinanszírozottak is alkalmazhatnák. Egyelőre az is probléma, hogy a magánorvosok egy része szürke zónában működik.szerint rossz hír, hogy megszűnik a munkáltatói juttatások adómentessége. Bízik benne, hogy a törvényhozási hajrában még visszajöhet valami belőle."teljesen értelmetlennek" nevezte a vállalati finanszírozás visszaszorítását, hiszen a vállalati egészségügyi programokban például nagy jelentőséget kap a prevenció.szerint azért kellene megteremteni a közellátók normális bevételtermelő képességét, mert ez biztosítaná az esélyegyenlőséget, az egyenlő hozzáférést.Kattintásra képgaléria nyílik: