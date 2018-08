Folytatódik a csörte: az ÁSZ szerint a kórházak szabályos működése nem pénzkérdés

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Most még extra early bird áron! Részletek itt:

"A törvényi előírások és gazdálkodási szabályok betartása és betartatása a szervezet vezetőinek a felelőssége" - fogalmazta meg egyértelmű üzenetét az ÁSZ.

Az ÁSZ összegző megállapításai tényeken, ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak, nem elhallgatva a kevés számú jó gyakorlat meglétét sem - emelte ki az ÁSZ.

"Aznincs vitája a, amelyek nem ellenőrzött szervezetek, ugyanakkor az elnökségeikben lévő tisztségviselők maguk is az ÁSZ korábbi, valamint jelenleg is folyamatban lévő ellenőrzéseiben érintett intézményeket vezetnek" - kezdi a számvevőszék szerdai közleményét , amellyel a kórházszövetség szerdai közleményére reagáltak."A kórházak, mint a központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért kötelesek a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezelni, valamint maradéktalanul megfelelni a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásoknak" - emlékeztetnek."Az ÁSZ egyetért a Magyar Kórházszövetség szerdai állásfoglalásával miszerint: "a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania". Ugyanakkor ezt az elmúlt években egészségügyi gazdálkodó szervezeteknél - kórházaknál és szakrendelőknél - végzett ellenőrzések nyilvános számvevőszéki jelentéseinek megállapításai nem támasztották alá" - folytatja az ÁSZ. A Portfolio ezeket a példákat külön cikkben mutatta be:Az ÁSZ számos gazdálkodási szabálytalanságot tárt fel mind korábbi ellenőrzései, mind jelenlegi, a központi költségvetési intézményként működő kórházak, vagy jellemzően önkormányzati fenntartásban működő egészségügyi gazdasági társaságok ellenőrzése során. Utóbbi területen tett megállapításait az ÁSZ először egy júniusi sajtótájékoztatón osztotta meg. Ezt követően a Számvevőszék még két alkalommal, legutóbb e hét kedden adott ki jelentéseket önkormányzati fenntartású egészségügyi társaságokról, melyek megállapításai egybecsengtek a korábbi tapasztalatokkal.Azt is hozzáteszi a számvevőszék vészjóslóan a kórházi vezetők számára, hogy folytatja az egészségügyi szervezetek (kórházak, járóbetegellátó gazdasági társaságok) ellenőrzését. Jelenleg is több egészségügyi intézmény és társaság ellenőrzése van folyamatban, amely során az ÁSZ értékeli az egyes intézmények és társaságok gazdálkodásának törvényi előírásoknak való megfelelőségét."Az Állami Számvevőszék álláspontja szerint közös cél, hogy a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban és járóbetegellátó szakrendelőkben, ehhez ugyanakkor mindenekelőtt szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon" - zárul a közlemény.