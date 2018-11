Friss lelet az egészségünkről, elkeserítő ábrákon a magyar valóság

Egészségi állapot

Azt már mindenki tudja, hogy a születéskor várható élettartam tekintetében Magyarország nem szokott jól szerepelni a nemzetközi összehasonlításokban. Az európai országok között az 5. legalacsonyabb volt a születéskor várható élettartam, átlagosa 76,2 év volt 2016-ban. Ez nem változott a két évvel korábbi állapotokhoz képest: akkor ugyanígy Románia, Bulgária, Lettország és Litvánia volt mögöttünk ebben a tekintetben. Amiben viszont kilóg Magyarország és ezt külön cikkben is megírtuk, az a 30 évesen várható élettartam-különbség a legalacsonyabb és legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők között.

A rákos megbetegedésekkel összefüggő halálozási mutatóban sajnos az élen jár Magyarország: 100 ezer főre vetítve 350 ilyen típusú haláleset jut. A nők esetében a magyar mutató a legmagasabb, míg a magyar férfiakat csak a horvátok előzik ebben a tekintetben.

A rákos megbetegedések előfordulási arányának mutatójában is kiemelkedik Magyarország a 685-ös esetszámával, 100 ezer lakosra vetítve.

Kockázati tényezők

Amennyire közismert a magyarok rossz egészségi állapota, legalább annyira közismert az is, hogy a magyarok nem élnek egészséges életmódot, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlsúly pedig mind-mind befolyásolja a társadalom egészségi állapotát.Az OECD friss európai kiadványának összesítése szerint 2016-ban az EU-országokban 790 ezer ember veszítette életét a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az egészségtelen étkezés és a mozgás hiánya miatt.Magyarországon is csökkent a fiatalok körében a dohányosok aránya, azonban még így is az élen járunk. A felnőttek körében az elmúlt tíz évben nem volt látványos a csökkenés, és így továbbra is a dobogón állunk.

Az elhízott felnőttek aránya is kimagasló nálunk, az önbevalláson alapuló adatsor esetében csak a máltaiak kövérebbek nálunk.

A külső környezet is befolyásolja az emberek életmódját, erre a legjobb példa a légszennyezettség, ami épp Magyarország esetében az egyik legsúlyosabb. Az OECD 2016-os térképe alapján csak Bulgáriában halnak meg többen a levegő szennyezettsége miatt, mint Magyarországon.

Mennyiből gazdálkodik az egészségügy?

Észtország két év alatt 15%-kal növelte az egy főre jutó egészségügyi kiadásait, így szintet ugrott. Hazánk ebben a tekintetben a hetedik legkevesebb összeget fordítja erre a célra.

Az OECD európai anyaga természetesen ezúttal is részletesen bemutatja az egyes országok egészségügyének finanszírozási lábát. Mennyit költenek az államok, mennyit költenek egészségügyi célra az emberek, és ezt miből oldják meg. Ez egyáltalán nem mindegy a rendszer működtetési költsége szempontjából.Az OECD elemzői megjegyzik, hogy az elmúlt években reálértelemben stabilan növekedtek az egészségügyi kiadások, 2013 és 2017 között évente átlagosan 1,9%-kal. A 2009-2013-as időszakban ez az éves növekedési ütem csupán 0,6% volt.Ami Magyarországot érinti: a 2015-ös 1371 eurós egy főre jutó (vásárlóerő paritáson számolt) összeg után 2017-ben 1473 eurót költöttünk egy főre vetítve, vagyis két év alatt 7,5%-os volt a növekedési ütem. Ez azonban nem volt elegendő arra, hogy nemzetközi helyünket (ami így is elég nagy lemaradást mutat) javítsuk, sőt.

A GDP arányában Magyarország még mindig az uniós átlagnál kevesebbet költ egészségügyre, a nemzeti össztermék 7,2%-át. Ezzel az uniós államok között a középmezőnyben helyezkedünk el, megelőzve több régiós országot is.

Nem mindegy azonban, hogy ezeket a kiadásokat ki és hogyan finanszírozza. Magyarország kiemelkedik abból a szempontból, hogy arányaiban sokat költünk erre a célra zsebből.Erről részletesen itt írtunk korábban:

Mennyire működik jól az egészségügyi rendszer?

Az OECD anyaga ezúttal is több mutatót sorol fel, amelynek segítségével összehasonlíthatjuk az egyes országok egészségügyi rendszerének teljesítményét, hatékonyság, egyenlő hozzáférés szempontjából. A legátfogóbb mutató erre az elkerülhető halálozás száma (megelőzhető és kezelhető halálozás együttesen). Mindkét mutatóban sajnos rosszul áll hazánk és a két évvel ezelőtti helyzethez képest romlott a helyzet.

A 99%-os magyar arány a legmagasabb egész Európában. A szomszédos Romániában viszont egy évtized alatt 10 százalékponttal 87%-ra csökkent az átoltottság aránya, nem véletlen, hogy 2017-ben kanyarójárvány tört ki a keleti szomszédunknál.

Lehangoló a magyar kép abból a szempontból, hogy mennyire katasztrofális mértékű az egészségügyi kiadások zsebből történő finanszírozása. Az alsó jövedelmi ötödben élő magyarok közül szinte minden tízedik így nyilatkozott.

A magyar rendszer sajátossága (a kelet-európai országokhoz hasonlóan), hogy rendkívül magas az orvoslátogatások száma. Egy doktor egy év alatt közel 3500 konzultációt folytatott le 2016-ban.

Az európai országok sorának végén kullog Magyarország a műszerezettség tekintetében is: az egymillió főre jutó MRI és CT készülékek számát tekintve a legalacsonyabb volt a magyar érték.

Azok a bizonyos kórházak

Az összehasonlítható adatokból kiolvasható, hogy van még egy komoly sajátossága a magyar egészségügyi rendszernek, ezek pedig a kórházak. 1000 főre vetítve itt a 4. legmagasabb a kórházi férőhelyek száma, de amiben még inkább kilógunk, hogy 16 év alatt ez a mutató gyakorlatilag nem változott semmit, miközben egész Európa (Lengyelország, Málta és Írország kivételével) a kevesebb ágyszám irányába halad.A Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön kiemelt figyelmet kapott ez a téma:

Ami pedig jól mutatja a hazai rendszer hatékonytalanságát, hogy a relatív magas ágyszámot az egyik legrosszabb kihasználtság mellett működtetjük.

Szintén a kórházi rendszer sajátossága, hogy nálunk a második leghosszabb az átlagos bent tartózkodás ideje, 9,5 nap. És ha a 2000-es évvel összehasonlítjuk a tartózkodás idejét, akkor csak két európai ország van, ahol ez a mutató emelkedett. Magyarország és Olaszország.

Mindez még azzal is párosul, hogy európai összevetésben nagyon alacsony az egynapos beavatkozások aránya.

