Három hónapja nincs főigazgatója a gyógyszerhatóságnak

Méhes László mosonmagyaróvári ügyvéd.

Maurer Szemere, a Fidelitas egykori külügyi kabinetvezetője, most a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági tagja.

A testület elnöke Poór Gyula, az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet (ORFI) jelenlegi főigazgatója, orvos, reumatológus, belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA doktora.

A testület negyedik tagja, Urbán László, a Mátrai Gyógyintézet főigazgatója. Ő, a korábban a Kásler Miklós által vezetett onkológiai intézetnek is volt orvosa.

Az ötödik tag Révész János klinikai onkológus, aki péntek óta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház megbízott főigazgatója is. Kinevezés előtt a megyei kórház onkológiai és sugárterápiás centrumát vezette. Tagja a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetőségének.

A lap emlékeztet arra, hogy Pozsgay Csilla korábbi főigazgatót Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere minden előzmény nélkül felmentette. Távozása óta szinte a teljes menedzsment és több tucat szakember távozott. A legutóbbi gyógyszerügyek (szennyeződött valsartan-készítmények és Calcium Sandos) úgy zajlottak le, hogy a hatóságnak nem volt kinevezett vezetője, az intézmény menedzsmentjéből pedig lényegében már csak a jogi- és a kommunikációs igazgató maradt.Van viszont egy tanácsadó testület, amit EMMI-utasítással hoztak létre. Az új testület feladata egyebek mellett az intézmény stratégiájának meghatározása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, orvosszakmai kérdések megvitatása. A tagokat határozatlan időre nevezték ki és az öt tag közül ketten nem is orvosok és nem ismertek az egészségügyben.A tagok pedig:A lap szerint a testület szombattól működik, de hogy pontosan mit csinálnak majd, nem ismert. Az is tisztázatlan, milyen mélységben tekinthetnek bele a gyógyszerhatóság irataiba. Az OGYÉI-nek mindenesetre egy fős titkársággal segítenie kell a munkájukat. A lap úgy tudja, az OGYÉI-nél is a közlönyből értesültek az új testületről.