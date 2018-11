Idén elmarad az év végi pénzeső a kórházaknak?

A kórházi vezetők helyében nem számítanék olyan adósságrendezési csomagra, mint amilyen tavaly volt

- hűtötte le hallgatóságát Kiss Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség jubileumi konferenciáján a napilap beszámolója szerint. Erre alapozva írja azt a lap, hogy ezúttal elmarad az idei adósságkonszolidáció.Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint elfogadhatatlan lenne, ha év végéig tényleg nem jutnának a pénzükhöz. A teljes kórházi adósság 51 milliárdjából csak az ő tagvállalataiknak húsz milliárddal tartoznak az intézmények.A lap arra is emlékeztet, hogy tavaly ilyenkor már megvolt a kormánydöntés a 2017-es adósságok rendezéséről, idén azonban még semmilyen információ nem látott napvilágot ezzel kapcsolatban. Több állami intézményben pedig már költségvetési felügyelők vizsgálják a kórházak gazdálkodását.Kiss Zsolt azt is hozzátette, hogy rendszerszerű beavatkozásra lenne szükség, igaz nem minden intézménynél nő egyformán a tartozás. "Egyes kórházakban teljesen a lovak közé dobják a gyeplőt, máshol kontroll alatt tartják a kiadásokat. A tartós rendezés érdekében az egészségbiztosító már tavaly azt javasolta, hogy adósságrendezés helyett a működés finanszírozására találjanak fedezetet" - mondta.Erre a jelenségre legutóbb Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár is rámutatott. Egy nemrégiben bemutatott prezentációjában azt emelte ki, hogy három hasonló paraméterekkel rendelkező kórház mennyire eltérő gazdálkodást és pénzügyi működést mutatott fel az elmúlt 3 évben, vagyis itt nemcsak rendszerszintű problémák, hanem egyedi sajátosságok is tetten érhetők. Látványos egy ábrán a különbség:

Forrás: Banai Péter prezentációja a Medicina Forumon.