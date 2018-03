Jön a Nemzeti Oltóanyaggyár

egyetért azzal, hogy az oltóanyagok terén a hazai ellátásbiztonság szavatolása és az import-kitettség csökkentése nemzetstratégiailag kiemelt érdek, ezért indokolt megvizsgálni a hazai oltóanyaggyártás újraindításának lehetőségét.

vizsgálják a piaci környezetet,

elkészítik a Nemzeti Oltóanyaggyár költség-haszon elemzését és a megtérülési számításokat,

javaslatot tesznek az állami szerepvállalás intézményi hátterére,

meghatározzák a létrejövő szellemi termékek, szabadalmak, oltalmak, fizikai termékek jogi védelmének kérdéseit,

elkészítik a kutatással, továbbá a szakértői és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos előkészítési költségek

becslését, valamint

az építészeti és technológiai koncepció-terveket, továbbá a tervezői költségbecslést

A négy évig tartó projekt során kisszériás kísérleti vakcinagyártás folyik majd az üzemben, ami a folyamatos klinikai vizsgálatokat követő törzskönyvezés után megalapozhatja a tervezett nemzeti oltóanyaggyár építését Debrecenben.

Debrecenben, az egyetem bázisán, a Richter Nyrt. és az Omninvest vakcinagyártó utódának közreműködésével indítanák újra a hazai oltóanyag-termelést, ha a kormány is rászánja a kért összeget.

A március 19-i közlönyben megjelent "a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról" című kormányhatározatban a kormány kimondja:Az is kiderült ebből, hogy az emberi erőforrások minisztere, valamint a nemzetgazdasági miniszter és a Debreceni Egyetem végzi az előkészítő szakmai tanulmányt.Ennek keretébenA határidő idén augusztus 31., vagyis kevesebb, mint fél évet adott magának a kormány. Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint az alacsony költségvetéssel előállítható vakcinák gyártása valósulhat meg Debrecenben, ilyen lehet az influenza, a bárányhimlő, vagy az agyhártyagyulladás elleni vakcina.Érdemes itt felidézni , hogy a Debreceni Egyetemen már megindult ennek a folyamatnak az előkészítése. Tavaly januárban felsőoktatási intézmény kancellárja, Bács Zoltán jelentette be, hogy oltóanyag-előállító kísérleti üzemet adnak át 2017-ben. Szilvássy Zoltán, a DE rektora akkor azt is elmondta: Közép-Európa első, úgynevezett sejtvonalalapú biotechnológiai oltóanyaggyártó kísérleti üzemét hozzák létre. Ez az üzem a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 8 milliárd forintos keretében valósulna meg, amelyhez egyébként a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében csaknem hatmilliárd forint pályázati forrást nyertek el.A rektor már akkor előrevetítette a nemzeti oltóanyaggyár építését Debrecenben:Már itt megemlítette, hogy ezzel Magyarországon állíthatják majd elő többek között az influenza elleni vakcinákat.Márciusban az is kiderült , hogy a hazai tőzsdei vállalat, a Richter is szerepet kap ebben a projektben.Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a projekt nyitókonferenciáján tavaly márciusban Debrecenben felidézte, hogy az egyetem,Az oltóanyag biotechnológiai félüzem (kísérleti üzem) az egyetemi ipari parkban épül fel, és jó példája lesz annak, hogy Debrecenben kialakult "az egyetem és a gyógyszeripar munkakultúrája" - mondta a rektor.Tavaly szeptemberben pedig a Népszava számolt be arról saját értesülései alapján, hogyA lap akkor azt írta, hogy a gyár felépítését pedig 46 milliárdra becsülték.