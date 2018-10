Kásler: "az egészségügy nem üzlet"

A Magyarországon működő legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók szinte mindegyike jelen lesz a Portfolio november 13-i Private Health Forum rendezvényén. Izzik a szektor, van miről beszélni.



Kásler Miklós a lap pénteki számában megjelent interjúban kiemelte, a kormány nem szűkíteni, hanem bővíteni akarja az ingyenesen elérhető ellátások körét. Hozzátette, sok pontja van a magán- és az állami egészségügy szétválasztásának, amelyen jelenleg is dolgoznak, a folyamatnak részei a törvényhozási feladatok, finanszírozási változtatások és szervezési kérdések. A központi elem mégis az, hogy meg kell határozni, kik dolgoznak a magánellátásban, és a tevékenységüket pontosan hol végzik és mit csinálnak.A kórházak jelenleg 46 milliárd forintra rúgó összadósságával kapcsolatban hangsúlyozta, az államnak tulajdonosként garantálnia kell, hogy az egészségügy a nehézségekkel és az esetleges hibákkal együtt is működőképes legyen. Emlékeztetett arra, hogy 2010 óta 130 milliárd forintról csaknem a harmadára sikerült lecsökkenteni a kórházak év végi adósságát.Beszélt arról is, hogy a felsőoktatásban híve a kancelláriának, az egészségügy azonban nem ugyanaz. Hozzáfűzte, hogy a kórházakban már dolgoznak költségvetési felügyelők.