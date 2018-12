Kemény üzenetet kaptak a kórházigazgatók a kormánytól

A kormány tervei

Kásler Miklós miniszterségének eredményei mellett szólt a gondokról is, így az év végére rendre felduzzadó kórházi kifizetetlen számlaállományról. "El fogunk térni attól, hogy a kormány folyton rendezi a deficitet és senkinek semmilyen felelőssége nincs" - fogalmazott.

"Nem a magyar egészségügynek kell gyógyulni" - jelentette ki a konferencia címére utalva Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. Az ágazatvezető nem tartja betegnek az ellátórendszert, és az emberek is kevéssé azok 2010 óta. Nőtt a születéskor várható élettartam, az egészségben eltöltött évek száma. A kormány gondolkodása a népegészségügy felé fordult, a legpusztítóbb betegségekről elkészült az öt nemzeti program. A családorvosokat ellátásonként egy-egy ellátási egységbe vonják össze, minden járásnak lesz egészségügyi vezetője, az ellátási egységhez tartoznának a gyógytornászok a logopédusok és a többi segítő szakma. A lakosság számára a sürgősségi ellátás az egészségügynek legfájdalmasabb része - értékelt a miniszter. NElsősorban a nem súlyos betegséggel jelentkezők várnak sokat, így az alapellátási ügyeletek a jövőben a sürgősségi központokkal együtt dolgoznak, és ide irányítják az egyszerűbb ellátásra szorulókat.A vidéki 500 milliárd forint értékű után a központi régióban 700 milliárdos fejlesztés folyik, ebben a miniszter "szolid korrekciót" jelentett be, amely érinti az országos intézeteket, a Semmelweis Egyetemet. Jövőre harminc milliárd forintot fordítanak orvostechnikai és 12 milliárd forintot a megkezdett szakrendelő-fejlesztésekre.Kásler Miklós november végén jelentette be, hogy kormánydöntés értelmében 55 milliárd forinttal konszolidálják a kórházakat.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond a Gyógyuló egészségügy címmel megrendezett, a Nézőpont Intézet konferenciáján Budapesten, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 2018. december 7-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/Soós Lajos

Elfogadhatatlan az újratermelődő adósság

Elfogadhatatlannak nevezte a kórházak folyton újratermelődő adósságállományát, a kabinet ennek véget szeretne vetni, ezért a jövő évben az ágazat a 191 milliárd forinttal növekvő egészségügyi büdzséből 40 milliárdhoz csak akkor fér hozzá, ha a hatékonyság növekszik.

A gazdaság fejlettségi és a lakosság egészségi állapota között jelentős különbség van - szögezte le Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Kisebb mértékben tudtuk csökkenteni a szív- és érrendszeri valamint a daganatos betegségek terén a veszteségeket, mint számos uniós ország."Sokszor hallom azt, hogy Magyarországnak növelnie kellene az egészségügyre fordított összeget. Ha az OECD országokkal hasonlítom össze, lenne tennivaló, ha a visegrádiakkal - különösen Lengyelországgal -, akkor már más a kép" - fogalmazott az államtitkár egy olyan diát vetítve, amely az egészségügyi köz- és magánkiadások GDP-ből való részesedését mutatta meg. Adatai szerint a visegrádi országok közül Magyarország költött GDP-arányosan legtöbbet (7,6 százalék, 2016) az egészségügyre, megelőzve Csehországot (7,3 százalék) is. (A magánkiadás a lakosság által gyógyszerre, magánrendelésre és a hálapénzre kifizetett összeg.)

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára beszédet mond a Gyógyuló egészségügy címmel megrendezett, a Nézőpont Intézet konferenciáján Budapesten, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 2018. december 7-én. MTI/Soós Lajos

, aki szerint az átlagérték elfedi az egyenlőtlenséget. Magyarországon csökken a kormányzati kiadásokon belül az egészségügyre fordított összeg aránya. A GDP-arányos közkiadások terén Csehország például kilenc hellyel előzi meg Magyarországot. Az államtitkár által jelzett érték az uniós forrásoknak és annak a 29 százaléknak köszönhető, amit a magyar lakosság közvetlenül költ a gyógyulására.Örömmel üdvözölte a kormány fejlesztési terveit, és arra kérte a kabinetet, hogy a rászoruló lakosság körében növelje az ellátás biztonságát, főként a gyógyszerekhez adott támogatás növelésével.