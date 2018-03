Keményen nekiment a dohánylobbinak Michael Bloomberg

Nem állhatunk félre, amikor a dohányipar félrevezeti a közvéleményt azért, hogy még több embert szoktasson rá a termékeire

A kezdeményezéssel Bloomberg egy új globális szervezetet hívott életre, melynek neve Állítsuk meg a Dohányipari Szervezeteket és Termékeket (angol rövidítéssel: STOP). A szervezet célkitűzése Bloomberg szavai szerint a dohányipar félrevezető taktikáinak és gyakorlatának "agresszív megfigyelése".Közleményében az üzletember hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben a dohányzás visszaszorítására irányuló erőfeszítéseknek - az adók emelésének és a dohányreklámok szabályozásának - köszönhetően mintegy 35 millió életet sikerült megmenteni, ám a dohányipar is tesz erőfeszítéseket, mégpedig elsősorban a fiatalabb korosztályok körében, akiknél ismét terjed a dohányzás.Bloomberg különösen az elektronikus cigaretták reklámozásában lát veszélyeket, szerinte ugyanis így sok fiatalt sikerül félrevezetni, azt állítva, hogy az e-cigaretták kevésbé veszélyesek mint a hagyományos dohányipari portékák.- fogalmazott. Michael Bloomberg jótékonysági szervezetei 2007 óta egymilliárd dollárt áldoztak a dohányzás elleni küzdelemre.Az új szervezet létrehozását az üzletember a dél-afrikai Fokvárosban jelentette be, ahol szerdától a világ több mint kétezer tudósának és politikai döntéshozójának részvételével nemzetközi konferenciát tartanak a dohányzás ártalmairól. A konferencián részt vesz az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója, Tedros Adhanom is.